Cruzeiro perde para o Pouso Alegre e volta a decepcionar no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro entrou em campo, na noite desta terça-feira, e foi superado em compromisso do Campeonato Mineiro. Em partida válida pela 4ª rodada do estadual, o time celeste saiu atrás do placar contra o Pouso Alegre, logo aos 11 minutos de jogo, e lutou até o fim da partida em busca da igualdade e virada. Mas os esforços da equipe não foram suficientes para evitar o revés no jogo disputado na Arena Independência.

No primeiro tempo, o Pouso Alegre conseguiu abrir o placar após investida pela esquerda que encontrou o atleta Gabriel Carioca na área, que aproveitou a jogada aérea e marcou o gol de cabeça. No decorrer da primeira etapa, o Cruzeiro encontrou dificuldades, o que fez com que o técnico Paulo Pezzolano logo buscasse alternativas para mudar o panorama do jogo. O treinador realizou três substituições ainda na primeira metade da partida.

No segundo tempo, o Cruzeiro passou a maior parte do período ocupando o campo do adversário. O time celeste tentou de várias maneiras, mas o gol não saiu e a partida encerrou-se com vitória da equipe visitante.

O Cruzeiro agora foca todos seus esforços e energias na próxima batalha, que será o primeiro clássico contra o Atlético Mineiro da temporada 2023. O time comandado por Pezzolano realizará quatro treinamentos na Toca da Raposa II para buscar o triunfo sobre o rival na próxima segunda-feira, às 20h, novamente na Arena Independência. O clássico terá o mando de campo celeste.

FICHA DA PARTIDA: CRUZEIRO 0x1 POUSO ALEGRE

MOTIVO: Campeonato Mineiro – Fase 1 – Rodada 4

DATA: 07/02/2023

LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte

PÚBLICO: 14.968

RENDA: R$ 365.072,00

ÁRBITRO: Murilo Francisco Misson Junior.

ASSISTENTES: Augusto Magno de Ramos e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo.

ÁRBITRO DE VÍDEO: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.

GOL: Gabriel Carioca, aos 11min do 1º T (Pouso Alegre).

ASSISTÊNCIA: Carlinhos, aos 11min do 1º T (Pouso Alegre).

CARTÕES AMARELOS: Marquinhos Cipriano (Cruzeiro) / Heitor e Igor Pereira (Pouso Alegre).

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Igor Formiga (Ian Luccas), Lucas Oliveira e Reynaldo (Eduardo Brock); Wesley Gasolina (Rafael Bilu), Walisson (Neto Moura), Ramiro e Marquinhos Cipriano (Nikão); Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano

POUSO ALEGRE

Cairo (George); Nando, Heitor, Vitão e Gabriel Carioca; Igor Pereira (Wellington Reis), Carlinhos e Christian; Michael Paulista (Igor Carvalho), Minho (Rodrigo Carioca) e Ingro (Amarildo). Técnico: Eugênio Souza

Fonte: Agência Esporte