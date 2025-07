Cruzeiro perde invencibilidade de 16 jogos ao ser derrotado pelo Ceará no Mineirão

A impressionante sequência de 16 partidas sem derrota do Cruzeiro chegou ao fim neste domingo (27.07), em pleno Mineirão, ao ser superado pelo Ceará por 2 a 1, de virada, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado pode custar a liderança para a equipe mineira, que agora soma 34 pontos, apenas um a mais que o Flamengo, vice-líder, e dois à frente do Palmeiras, terceiro colocado.

O Cruzeiro começou a partida de forma avassaladora e abriu o placar aos 3 minutos, após falha do goleiro Bruno Ferreira, aproveitada por Kaio Jorge, que marcou seu 13º gol no Brasileirão. O time celeste continuou pressionando, mas o Ceará soube reagir e empatou ainda na primeira etapa, aos 38 minutos, com Galeano subindo sozinho para marcar de cabeça após cobrança de escanteio.

Na volta do intervalo, a Raposa buscou reassumir o domínio do jogo, mas foi novamente surpreendida. Aos 14 minutos, Fernandinho cruzou e Galeano, mais uma vez, balançou as redes, virando o placar para os visitantes. O Ceará chegou a marcar o terceiro com Marcos Victor, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

O Cruzeiro foi para o abafa nos minutos finais, mas parou em defesas seguras de Bruno Ferreira e na zaga do Vozão, que garantiram a vitória para a equipe cearense. Com o triunfo, o Ceará saltou para a nona posição da tabela, somando 21 pontos.

Agora, o Cruzeiro volta as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o CRB, na quarta-feira (30), no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final. Na sequência, enfrenta o Botafogo, fora de casa, no domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Ceará, por sua vez, terá a semana livre e só volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Flamengo na Arena Castelão, em Fortaleza.

A derrota acende o sinal de alerta na Toca da Raposa e pode fazer o time mineiro perder a liderança do Brasileirão, caso o Flamengo vença o Atlético-MG ainda nesta rodada. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 1 X 2 CEARÁ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 27/07/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Aylon (Ceará)

GOLS: Kaio Jorge, aos 3 do 1ºT (Cruzeiro); Galeano, aos 38 do 1ºT e aos 14 do 2ºT (Ceará) CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Bolasie); Lucas Silva, Lucas Romero, Eduardo (Gabigol) e Matheus Pereira; Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, William Machado e Matheus Bahia; Richardson (Rafael Ramos), Diego (Lucas Mugni) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Lucas Lima), Pedro Henrique (Fernandinho) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

