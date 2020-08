Cruzeiro perde a primeira na Série B

O Vasco é o novo líder do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca venceu o Ceará por 3 a 0 e pulou na dianteira da tabela, com os mesmos nove pontos do Internacional, mas com melhor saldo de gols. Apesar de um jogo a menos, o time do técnico Ramon Menezes venceu a terceira partida consecutiva nesta quinta-feira (20) em Fortaleza. O próximo adversário dos cruzmaltinos, no domingo (23), será o Grêmio, em São Januário. Nos outros dois jogos da rodada realizados nesta noite o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Bahia, enquanto o Santos derrotou o Sport por 1 a 0.

Na Arena Castelão, os donos da casa começaram melhores, mas o primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa, a tônica se repetia até que os visitantes abriram o placar, aos 22, com Germán Cano. O Vasco ampliou com um lindo chute de fora da área de Fellipe Bastos 10 minutos depois. Já no final da partida, nos acréscimos, Ribamar, que havia acabado de entrar no lugar do artilheiro argentino, fechou o placar e catapultou o Gigante da Colina ao topo da classificação.

0-3 | #CEAxVAS | #BRVAS Boa noite pra você que vai PASSAR O ANIVERSÁRIO COMO LIDER DO BRASILEIRÃO! 122 ANOS MEUS AMIGOS! AQUI É VASCO! VAMOOOS! VASCOOOOOO! ?: Rafael Ribeiro • #VascoDaGama pic.twitter.com/qWF2QBXkkH — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 21, 2020

No Morumbi, o duelo dos tricolores terminou sem vencedores. Os baianos saíram na frente com Rossi, aos 20 do primeiro tempo. Minutos antes, Gilberto perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Tiago Volpi. Na segunda etapa, o técnico Fernando Diniz colocou Luciano para estrear com a camisa são-paulina. Aos 39, o atacante correspondeu as expectativas, empatando de cabeça.

Quem também está subindo na tabela é o Santos. Jogando fora da Vila, na Ilha do Retiro, em Recife, o Peixe superou o Sport por 1 a 0. O gol do triunfo do Alvinegro praiano veio dos pés de Marinho, aos 30 do segundo tempo. A equipe de Cuca saltou para a quinta posição do campeonato e enfrenta o Palmeiras, ao meio-dia de domingo, na próxima rodada do Brasileirão.

FINAL DE JOGO E O #PEIXÃOTÁON! ? Santos vence o Sport por 1 a 0, com um golaço de Marinho, e conquista a segunda vitória seguida no Brasileirão! pic.twitter.com/QbdyrsL85r — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 21, 2020

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.