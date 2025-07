Cruzeiro goleia o Grêmio com show de Kaio Jorge e assume a vice-liderança do Brasileirão

O Cruzeiro brilhou neste domingo (14) no Mineirão, em Belo Horizonte, ao golear o Grêmio por 4 a 1 pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por uma atuação de gala do atacante Kaio Jorge, que marcou três vezes e se isolou na artilharia da competição.

Com a vitória convincente, o Cabuloso alcançou 27 pontos, assumindo a vice-liderança do Brasileirão e seguindo na caça ao Flamengo, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols e ainda possui um jogo a menos. Já o Grêmio permanece com 16 pontos, estacionado na 12ª posição da tabela.

Triplete histórico e artilharia garantida

Kaio Jorge foi o grande nome do confronto, abrindo o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Após receber um passe preciso de Matheus Pereira, o atacante dominou no peito e finalizou com maestria para superar o goleiro Tiago Volpi. A vantagem celeste foi ampliada por Lucas Villalba aos 32 minutos, aproveitando um vacilo da defesa gremista e um desvio de Christian para empurrar a bola para as redes.

Na etapa final, Kaio Jorge voltou a brilhar. Aos oito minutos, em nova assistência de Matheus Pereira, o camisa 10 cobrou uma falta na cabeça do centroavante, que não perdoou e marcou seu segundo gol na partida. Embora André Henrique tenha diminuído para o Grêmio aos 18 minutos, aproveitando passe de Edenílson e finalizando cara a cara com o goleiro Cássio, a reação gaúcha foi contida.

O dia era realmente de Kaio Jorge. Aos 31 minutos do segundo tempo, Lucas Romero lançou uma ótima bola para o atacante, que não desperdiçou a oportunidade e mandou no canto de Volpi, carimbando seu terceiro gol no jogo e o quarto do Cruzeiro. Com o “hat-trick”, Kaio Jorge chega a 11 tentos na Série A, ultrapassando Arrascaeta (nove gols) e se tornando o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro.

Próximos desafios

O Cruzeiro agora volta suas atenções para a próxima quinta-feira (17), quando enfrentará o Fluminense pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) no Maracanã.

Enquanto isso, o Grêmio terá um compromisso internacional na próxima quarta-feira (16), encarando o Alianza Lima pelos playoffs da Sul-Americana. O jogo está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 1 GRÊMIO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 13/07/2025

Hora: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Kaiki, Christian, Lucas Silva e Gabriel Barbosa (Cruzeiro); Alex Paulo e Walter Kannemann (Grêmio)

GOLS: Kaio Jorge, aos 24′ do 1ºT, 8′ e 31′ do 2ºT’, e Lucas Villalba, aos 32′ do 1ºT (Cruzeiro); André Henrique, aos 18′ do 2ºT (Grêmio)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabricio Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira (Yannick Bolasie) e Wanderson (Marcus Vinicius); Kaio Jorge (Gabriel Barbosa). Técnico: Leonardo Jardim

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Wagner, Kannemann e Lucas Esteves; Mathias Villasanti, Alex Santana, Alysson (Monsalve), Franco Cristaldo (Edenílson) e Francis Amuzu (Alexander Aravena); Matías Arezzo (André Henrique). Técnico: Mano Menezes

Fonte: Esportes