Cruzeiro goleia o América e entra no G4 do Brasileirão

O Cruzeiro mostrou mais uma vez o porquê de ter um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Maior de Minas foi até a Arena Independência e goleou o América por 4 a 0. Com uma dedicação e aplicação tática altíssima dos atletas, o Cruzeiro soube como superar o rival, que entrou na partida pressionado por estar na lanterna do Brasileirão, e construiu a goleada com grande participação coletiva. Henrique Dourado abriu o placar no primeiro tempo, Marlon ampliou na segunda etapa, e Gilberto, que entrou em campo no segundo tempo, transformou a vitória em goleada com mais dois gols.

O primeiro tempo na Arena Independência teve alternância de domínios. O Cruzeiro começou bem o clássico, surpreendendo o rival com uma escalação composta por três volantes e também a titularidade de Henrique Dourado, pela primeira vez desde o seu retorno à Toca da Raposa. Após um início ofensivo do Cruzeiro, o América teve sua primeira oportunidade aos 10 minutos, mas Rafael Cabral cresceu para cima de Mikael, que recebeu bom passe dentro da área e se encontrava livre, mas o goleiro celeste levou a melhor e salvou a pátria estrelada. Na sequência, o rival conseguiu outra grande chance com Aloísio, que chutou forte de fora da área e acertou o travessão.

Passado esse momento, o Cruzeiro conseguiu anular melhor as investidas do América e foi tomando o controle da partida. Aos 32 minutos, em uma trama pelo lado direito que envolveu Luciano Castán e Wesley, o atacante cruzou no segundo poste e encontrou Bruno Rodrigues, que cabeceou dentro da pequena área buscando ajeitar para Henrique Dourado, que, livre, estufou as redes. A Nação Azul, que esgotou a carga de 10% de ingressos do Independência no setor visitante, fez a festa nas arquibancadas. E, assim, o Cruzeiro conseguiu se manter melhor no clássico até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o rival se jogou ao ataque buscando o gol de empate. Mas com o passar dos minutos, o Cruzeiro foi retomando o domínio e, aos 24 minutos, chegou ao segundo gol. Em nova tabela pela direita, William visualizou bem a área e cruzou no segundo poste. O outro lateral cruzeirense penetrou bem para ser fatal: Marlon cabeceou com perfeição para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Cruzeirão Cabuloso.

A partir daí, as mexidas de Pepa afirmaram ainda mais a superioridade cruzeirense. Um dos atletas que entrou no decorrer do segundo tempo foi o centroavante Gilberto. Minutos após o América acertar a trave novamente em sua melhor oportunidade na segunda etapa, o Cruzeiro ampliou o placar. Aos 38, Gilberto aproveitou bom cruzamento de Igor Formiga, que também entrara no segundo tempo, e anotou de cabeça o terceiro gol do time celeste.

Com o rival atordoado, o Cruzeiro mostrou que sua eficácia foi o fator preponderante do clássico. Aos 45 minutos, Gilberto transformou o triunfo celeste em goleada. Em rápida troca de passes após a retomada da posse, a Raposa chegou com rapidez ao ataque e Gilberto não perdoou, chutando cruzado para vencer novamente o goleiro americano.

Absoluto, o Cruzeiro confirmou a goleada por 4 a 0, encerrando um incômodo jejum de sete clássicos sem vitória sobre o América. Ademais, o ótimo triunfo fez o time celeste se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, fechando a 6ª rodada com 12 pontos e na quarta colocação da competição.

Agora, a Raposa dá uma pausa nos trabalhos do Campeonato Brasileiro para focar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h30, o time comandado por Pepa inicia as oitavas de final e vai encarar o Grêmio. A partida de ida está marcada para a Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já no Brasileirão, o próximo adversário será o Cuiabá, no dia 22 de maio.

FICHA DA PARTIDA: América 0x4 CRUZEIRO

MOTIVO: Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

DATA: 14/05/2023

LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO).

ASSISTENTES: Kleber Lucio Gil (CBF/SC) e Leone Carvalho Rocha (CBF/GO).

ÁRBITRO DE VÍDEO: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN).

GOLS: Henrique Dourado, aos 32min do 1ºT, Marlon, aos 24min do 2ºT, e Gilberto, aos 38min e aos 45min do 2ºT (Cruzeiro).

ASSISTÊNCIAS – CRUZEIRO: Bruno Rodrigues, aos 32min do 1ºT, William, aos 24min do 2ºT, Igor Formiga, aos 38min do 2ºT, e Filipe Machado, aos 45min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Ricardo Silva e Aloísio (América).

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura (Wallisson) e Ramiro (Matheus Jussa); Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Henrique Dourado (Gilberto).

Técnico: Pepa

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Marcinho (Iago Maidana), Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho (Emmanuel Martinez) e Benitez; Felipe Azevedo (Mateus Gonçalves), Aloísio (Wellington Paulista) e Mikael (Renato Marques).

Técnico: Vagner Mancini

Fonte: Esportes