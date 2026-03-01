Cruzeiro garante vaga na final do Mineirão com gol nos acréscimos

Em um jogo emocionante no Mineirão, o Cruzeiro confirmou sua presença na final do Campeonato Mineiro após vencer o Pouso Alegre por 1 a 0 neste sábado. O gol da classificação saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Kaio Jorge garantindo a vitória celeste após uma jogada bem construída pela direita. Com o resultado, o time de Tite avançou com um placar agregado de 3 a 1, já que havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1 fora de casa.

A final, que será disputada em jogo único no próximo domingo (8 de março), terá o Cruzeiro enfrentando o vencedor do clássico entre América-MG e Atlético-MG, que se enfrentam neste domingo após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto.

O jogo

O Cruzeiro começou pressionando e quase abriu o placar aos 22 minutos, quando Matheus Pereira chutou de fora da área, mas Thiago Braga, goleiro do Pouso Alegre, fez grande defesa. Pouco depois, Kaio Jorge teve outra chance após passe de William, mas novamente Braga salvou.

A primeira etapa ainda teve sustos para a Raposa: Gerson deixou o campo com dores no joelho após 20 minutos, e Cássio também foi substituído no segundo tempo com o mesmo problema, dando lugar ao estreante Matheus Cunha. O Pouso Alegre ainda teve um gol anulado por falta após confusão na área.

No segundo tempo, o Cruzeiro continuou buscando o gol decisivo. Christian e Matheus Pereira perderam boas chances, enquanto o Pouso Alegre quase marcou um gol contra nos acréscimos, com Xandão quase colocando a bola no próprio gol em um lance desesperador.

Kaio Jorge decide nos minutos finais

Quando o jogo parecia caminhar para um empate sem gols, o Cruzeiro encontrou a vitória nos acréscimos. Matheus Pereira recebeu pela direita, entrou na área e ajeitou para Kaio Jorge, que bateu rasteiro no canto, garantindo a classificação e a festa da torcida celeste.

Próximos desafios

Agora, o Cruzeiro aguarda seu adversário na final do Mineirão, que será definido neste domingo. Além disso, o time já tem outro compromisso marcado: na quarta-feira (11 de março), enfrentará o Flamengo no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a classificação, o Cruzeiro mantém vivo o sonho de conquistar seu primeiro título estadual desde 2019. A torcida espera que o time de Tite continue mostrando garra e eficiência nos próximos desafios.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 0 POUSO ALEGRE

Competição: Campeonato Mineiro (Semifinal – Jogo de volta)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 28 de fevereiro de 2026 (sábado)

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Público: 31.304 torcedores

Renda: R$ 1.047.560,00

Cartões amarelos: Arroyo (Cruzeiro); André Anderson e Matheus Nunes (Pouso Alegre)

Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Gol : Kaio Jorge, aos 51′ do 2°T

Cruzeiro: Cássio (Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Gerson (Arroyo (Wanderson)) e Christian (Bruno Rodrigues); Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Técnico: Tite

Pouso Alegre: Thiago Braga; Vitão, Xandão e Vanderley; Matheus Nunes, Alexandre Pena (Ryan), Romarinho e Pedro Arthur (Gabriel); Gabriel Tota (André Anderson), Thiago Rubim (Marcelo Cauã) e De Paula (Nathan Palafoz).

Técnico : Danilo







Fonte: Esportes