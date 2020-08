Cruzeiro estreia na Série B neste sábado contra o Botafogo-SP

O Cruzeiro estreia hoje (8) à noite na Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa faz a primeira partida na “segundona” contra o Botafogo de Ribeirão Preto (SP) às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Será a primeira partida da equipe mineira, em toda a história do clube, na divisão de acesso e a pressão será enorme.

Bicampeão da Libertadores, quatro títulos do Brasileirão e com 6 canecos da Copa do Brasil, o Cruzeiro começa uma nova realidade. A queda para a “segundona”, as dificuldades financeiras e políticas, a recente eliminação no Campeonato Mineiro, as provocações dos rivais, a mudança de elenco e os 19 adversários focados em tirar pontos a partir deste sábado (8), são os obstáculos que a Raposa terá 30 de janeiro do ano que vem, na última rodada da Série B.

Para piorar a situação, o Cruzeiro já começa o campeonato com seis pontos a menos que os outros clubes da segunda divisão. A Fifa puniu a Raposa devido à dívida de R$ 5 milhões junto ao Al-Whada, clube dos Emirados Árabes Unidos, pelo empréstimo do volante Denílson, em 2016. Apesar de ser o grande favorito, o time celeste deve enfrentar dificuldades, como o próprio lateral-esquerdo Giovanni reforça.

“A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes as pessoas falam da Série B tirando um pouco o mérito das outras equipes. A gente sabe que tem que ter total cuidado com as outras equipes, todo mundo tem condição de nos vencer e a gente tem que entender isso. A gente tem que chegar e dar o nosso melhor ali dentro. A gente não vai ganhar o jogo de qualquer jeito e saber que cada jogo é uma decisão. Temos que pontuar, já estamos com menos seis pontos, mas temos totais condições de dar a volta por cima. Então não podemos trazer esse peso para dentro de campo, estar concentrado os 90 minutos, esse é o exemplo que eu trago do América-MG quando conquistamos a Série B. Esse é o segredo”, disse em entrevista ao canal oficial do Cruzeiro no Youtube.

Giovanni destaca a importância de concentração total do time para minimizar a ausência dos torcedores no Mineirão Confira a matéria completa: https://t.co/tt41HcGdld pic.twitter.com/w8nWjvZWMq — Cruzeiro Esporte Clube (de ?) (@Cruzeiro) August 7, 2020

Mesmo ciente das adversidades, Giovanni revela que o Cruzeiro chega confiante para a disputa da Série B e projeta a partida de estreia contra o Botafogo-SP

“Chega muito motivado. A gente sabe que se espera muito da gente e a gente tá se preparando para isso. O Enderson Moreira tem cobrado muito, a gente sabe que tem totais condições de estrear bem e a gente já se cobra para fazer um grande jogo, com a ideia de jogo do Enderson. Ele tem cobrado marcação encurtada, linhas próximas, controle da posse de bola, fazer o time deles sofrer. A gente sabe que não é só a camisa que vai pesar dentro de campo, tem que ser a nossa qualidade, nossa intensidade e é isso que a gente vai tentar impor no jogo de sábado”.

O Botafogo-SP foi o 9º colocado da Série B de 2019 e vai tentar surpreender o Cruzeiro neste sábado (8). O Pantera não fez boa participação no Campeonato Paulista deste ano e escapou do rebaixamento por pouco. A diretoria do Botafogo-SP confia no trabalho do técnico Claudinei Oliveira e busca reforços. Na última quinta-feira (6), o clube anunciou a contratação do experiente volante Elicarlos.