Cruzeiro enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro buscará, na noite deste sábado, mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro.



Após derrotar o São Paulo por 1 a 0, na Arena Independência, na rodada passada, o time celeste agora encara um compromisso fora de casa.

O adversário será o Internacional em partida válida pela 13ª rodada da competição nacional. O confronto com a equipe gaúcha acontecerá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com o triunfo do último sábado, o Cruzeiro fechou a 12ª rodada com 17 pontos conquistados, ocupando a 12ª posição da tabela do Brasileirão.

Como visitante, o time comandado por Pepa vem obtendo bons resultados, tendo assim a sexta melhor campanha fora de casa na competição. Até o momento, a Raposa soma duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco compromissos como visitante.

A preparação cruzeirense iniciou-se na segunda-feira pela manhã, após uma folga concedida ao elenco no pós-vitória sobre o São Paulo no domingo.

Desde então, foram cinco treinamentos na Toca da Raposa II, um período razoável para aprimoramentos táticos e evolução do entrosamento da equipe.

A semana de trabalho também foi acompanhada pelo ídolo Alex, craque da conquista da Tríplice Coroa em 2003.

O ex-camisa 10 do Cruzeiro agora é treinador e passou a semana junto à comissão técnica e elenco realizando um estágio para a sua função.

Para o compromisso em Porto Alegre, o Cruzeiro ganha o retorno do zagueiro Luciano Castán, que volta a ficar à disposição da equipe após cumprir suspensão por terceiro cartão amarelo.

O meio-campista Fernando Henrique, recuperado de uma grave lesão no menisco do joelho direito sofrida ainda no mês de janeiro, vivencia sua primeira viagem com a delegação celeste. O volante já havia sido relacionado na vitória sobre o São Paulo no último sábado.

Nesta partida, o Cruzeiro terá também algumas baixas importantes. O meio-campista Daniel Jr teve diagnosticada nesta semana uma lesão muscular na coxa esquerda, estando vetado.

Outro que não está entre os relacionados é o também meio-campista Wallisson, que relatou incômodo no joelho direito após o treinamento da manhã desta sexta-feira.

No departamento médico, seguem em tratamento o volante Ramiro, recuperando-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e também uma lesão no menisco lateral do joelho direito; o lateral Wesley Gasolina, que também se recupera de lesões no joelho direito; e o atacante Rafael Bilu, que se recupera de uma ruptura no tendão de aquiles da perna esquerda.

Fonte: Esportes