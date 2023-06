Cruzeiro encara o Corinthians pelas quartas de final do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (19.06), o Corinthians inicia sua jornada em busca de uma vaga nas quartas de final do Brasileirão Feminino.

O duelo será contra a equipe do Cruzeiro, em um jogo de ida que acontecerá em Muriaé, no interior de Minas Gerais.

O Corinthians conquistou sua vaga nas quartas de final com a melhor campanha da primeira fase. Com 37 pontos, o time alcançou 12 vitórias, um empate e duas derrotas. Além disso, o ataque alvinegro foi implacável, marcando 53 gols, enquanto a defesa mostrou solidez ao sofrer apenas oito gols.

Do outro lado, o Cruzeiro garantiu sua classificação na última vaga disponível, apresentando a pior campanha entre os times classificados. Com um total de 22 pontos, o time mineiro obteve seis vitórias, quatro empates e sofreu cinco derrotas ao longo da primeira fase do campeonato.

O Meu Timão, então, traz a seguir todas as informações sobre a partida. Confira!

Escalação

O Corinthians deve entrar em campo com sua força máxima. No entanto, o time ainda enfrenta a ausência de nomes devido a lesões. As jogadoras Ellen e Erika, que se encontram no departamento médico do clube, não devem estar disponíveis para esse confronto crucial.

Diante deste cenário, o técnico Arthur Elias pode mandar a campo a seguinte escalação: Lelê; Isabela (Katiuscia), Tarciane, Mariza e Yasmim; Luana Bertolucci, Gabi Zanotti e Duda Sampaio; Tamires, Gabi Portilho e Jhennifer.

