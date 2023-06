Cruzeiro encara o Bahia em Salvador pelo Brasileirão

O Cruzeiro está pronto para o próximo desafio do Campeonato Brasileiro. O time celeste irá até Salvador para enfrentar o Bahia em duelo válido pela 10ª rodada da competição. A partida na capital baiana está marcada para este sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

O time comandado por Pepa chega à 10ª rodada com 13 pontos conquistados, ocupando a décima colocação do Brasileirão. Diante do Bahia, além da busca pela retomada das vitórias no campeonato, o Cruzeiro também tentará manter o ótimo desempenho fora de casa. Até o momento, a Raposa realizou quatro partidas como visitante, somando sete pontos e tendo a terceira melhor campanha no quesito.

Nesta semana, os trabalhos iniciaram-se na segunda-feira, quando os atletas com maior minutagem tiveram o foco em recuperação física. Nos demais treinamentos da semana, o técnico Pepa pôde trabalhar diversas situações em prol da evolução do elenco, aprimorando as características táticas. Ao longo dos dias, os atletas também tiveram palestras em vídeo, momentos em que a comissão técnica esmiuçou os detalhes coletivos e a postura dos setores da equipe.

Nesta sexta, o Cruzeiro concluiu pela manhã o quinto e último trabalho de preparação para a partida contra o Bahia. A delegação celeste embarca para Salvador nesta tarde, onde ficará em concentração.

No departamento médico, seguem em tratamento o volante Ramiro, recuperando-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e também uma lesão no menisco lateral do joelho direito; o lateral Wesley Gasolina, que também se recupera de lesões no joelho direito; e o atacante Rafael Bilu, que se recupera de uma ruptura no tendão de aquiles da perna esquerda.

Para o compromisso pela 10ª rodada, a equipe ganha o retorno de Lucas Oliveira, que foi desfalque no clássico contra o Atlético Mineiro devido a um quadro de gastroenterite que sofreu no dia da partida. Por outro lado, o técnico Pepa não poderá contar com o volante Matheus Jussa, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo sofrido no clássico.

A grande novidade entre os relacionados é o ‘cria da Toca’ Robert. No Cruzeiro desde 2016, o atacante de 18 anos se desenvolveu na base celeste e atualmente está na categoria Sub-20. O jovem participou dos treinamentos com o elenco profissional nesta semana e recebe sua primeira convocação para uma partida do time principal do Cruzeiro.

NA HISTÓRIA: CRUZEIRO x BAHIA