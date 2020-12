Cruzeiro empata com CSA no Campeonato Brasileiro da Série B

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro empatou com o CSA em 1 x 1, na noite desta terça-feira, no Independência. A equipe alagoana abriu o marcador no primeiro tempo, com Pedro Lucas, e a Raposa igualou na etapa final, com Rafael Sobis, artilheiro do time cinco estrelas na competição, com cinco gols.

O Cruzeiro, que chegou ao quinto jogo de invencibilidade e sofreu apenas uma derrota nas últimas 15 partidas disputadas, fará os dois próximos jogos fora de casa, contra Avaí, sexta-feira, em Florianópolis, e na terça seguinte, diante da Ponte Preta, em Campinas.

O jogo

A partida começou bem movimentada, com as duas equipes em busca do ataque, mas os espaços eram escassos e as oportunidades demoraram a acontecer.

A primeira chegada perigosa da Raposa foi aos 12 minutos, através de Airton, que driblou Cedric e chutou de fora da área. Matheus Mendes espalmou para a linha de fundo.

Em grande fase, Rafael Sobis tentou duas vezes, em cobrança de falta de longa distância, ambas defendidas pelo goleiro do time alagoano.

Sem conseguir entrar na área do adversário, o Cruzeiro continuou explorando os chutes de longe, como fizeram Jadsom Silva e Filipe Machado, para fora.

Mas, aos 26 minutos, Yago cruzou da direita e Pedro Lucas marcou, de cabeça, sem chance alguma para o goleiro Fábio.

À frente no placar, o CSA adotou uma postura mais defensiva, apostando nos contra-ataques e deu trabalho à defesa do Cruzeiro, que contou com intervenções precisas de Manoel, se antecipando a finalização de Rodrigo Pimpão, e Jadsom Silva, que desviou chute colocado de Andrigo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Wlliam Pottker recebeu passe dentro da área e bateu forte, mas Matheus Mendes defendeu novamente.

Segundo tempo

A etapa final começou como a inicial, com o Cruzeiro pressionando o CSA, que se fechou todo atrás, tentando segurar o placar de todas as maneiras.

Logo aos 6 minutos, Rafael Sobis cruzou para a área e Arthur Caíke cabeceou com muito perigo, à direita do gol. No lance seguinte, Rafael Sobis recebeu passe na entrada da área, chutou colocado, no canto direito, e Matheus Mendes defendeu.

Dominando completamente as ações, a Raposa quase empatou em um chute forte de Giovanni, que Matheus Mandes defendeu.

Aos 12, em jogada bem parecida com a anterior, Giovanni soltou uma bomba, de fora da área, Matheus Mendes espalmou e Rafael Sobis empatou. 1 x 1.

Pouco tempo depois, o mesmo Giovanni aproveitou rebote da zaga, chutou de longe e quase virou, mas a bola saiu à esquerda do gol.

A Raposa seguiu em busca da vitória até o final do jogo, mas foi o CSA quem esteve mais próximo dos três pontos, em finalizações de Pedro Lucas e Victor Silva, que Fábio fez excelentes defesas.