Esportes
Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante
Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na Arena MRV, na noite desta quarta-feira. Matheus Pereira abriu o placar para o Cabuloso, que viu Ruan igualar para o Galo. A Raposa, mesmo com um jogador a menos em parte do segundo tempo, mostrou resiliência para garantir um ponto fora de casa contra o maior rival.
O resultado, contudo, não foi ideal para o Cruzeiro, que viu Palmeiras (1º) e Flamengo (2º) vencerem suas partidas. A Raposa mantém a terceira colocação, agora com 53 pontos, enquanto o Palmeiras lidera com 61 e o Flamengo tem 58. O Atlético-MG, por sua vez, segue na 14ª posição do Brasileirão, com 33 unidades conquistadas.
Primeiro tempo
A primeira etapa do clássico foi marcada por um grande equilíbrio tático e poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. O Atlético-MG teve maior posse de bola e ameaçou com Dudu, que acertou a trave celeste, no lance mais perigoso do Galo. Pelo Cruzeiro, Matheus Pereira teve boas participações, mas não conseguiu concretizar as chances. Um momento de apreensão marcou o Atlético-MG quando o goleiro Cássio Ramos precisou ser substituído por protocolo de concussão, dando lugar a Léo Aragão.
Segundo tempo
O cenário mudou drasticamente no início do segundo tempo, com a partida ganhando em intensidade e com os gols saindo em sequência. Logo aos 2 minutos, o Cruzeiro abriu o placar em um contra-ataque fulminante. Após uma falha na saída de bola do Atlético, Kaio Jorge recuperou, avançou pela lateral e rolou para Matheus Pereira, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
A resposta do Galo foi imediata. Apenas três minutos depois, aos 5, Bernard cobrou escanteio com precisão milimétrica, e Ruan Netto subiu mais alto que a zaga celeste para cabecear forte e certeiro, colocando a bola na gaveta de Léo Aragão e empatando a partida.
Apesar de ter jogado parte do segundo tempo com um a menos (detalhe não especificado no texto original, mas mencionado no resumo), o Cruzeiro conseguiu segurar o empate, demonstrando garra e organização defensiva para frustrar as investidas do rival.
Próximos compromissos
O Atlético-MG terá um desafio na próxima rodada, enfrentando o Corinthians na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 18 de outubro de 2025, às 18h30.
O Cruzeiro jogará em casa, recebendo o Fortaleza no Mineirão, também pela 29ª rodada, no dia 18 de outubro de 2025, às 21h.
Fonte: Esportes
