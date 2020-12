Cruzeiro e CRB empatam sem gols pela 27ª rodada da Série B

Em um confronto de muita marcação e poucos espaços no ataque, Cruzeiro e CRB empataram em 0 x 0 na noite de terça-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A equipe cinco estrelas permanece no Nordeste e volta a campo contra o Vitória, na próxima sexta-feira, às 21h30, no Barradão, em Salvador.

A partida

O jogo começou bem disputado, concentrado no meio-campo, com as duas equipes exercendo uma forte marcação, dificultando a armação das jogadas ofensivas adversárias.

O primeiro chute a gol da Raposa aconteceu aos 11 minutos, com Rafael Sobis, de longa distância, à esquerda da meta.

Dois minutos depois, o CRB finalizou pela primeira vez em um cabeceio de Gum acima do gol. No lance de ataque seguinte da equipe da casa, Bill cruzou e Robinho cabeceou para fora, à direita do gol.

Com poucos espaços para jogar, o CRB chegou com perigo ao ataque só mais uma vez no primeiro tempo, em um chute de Luiz Paulo acima do gol.

O Cruzeiro cresceu de produção após os 30 minutos e teve duas oportunidades para abrir o marcador, a primeira delas em uma finalização de Arthur Caíke, para fora, e a outra em uma bomba de Jadsom Silva, que o goleiro Douglas Borges colocou para escanteio.

Etapa final

O segundo tempo foi ainda mais truncado que o primeiro e os poucos espaços começaram a aparecer somente após os 20 minutos.

A equipe da casa chegou primeiro ao ataque, com Diego Torres, que recebeu passe dentro da área, não conseguiu finalizar e Jadsom Silva tirou para longe.

O Cruzeiro respondeu com Marcelo Moreno, que roubou a bola de Gum e tocou para a área, mas ninguém chegou para chutar para o gol.

Nos instantes finais, o CRB tentou duas vezes, com Daniel Amorim e Diego Torres, ambas defendidas com segurança por Fábio.

Já a Raposa teve oportunidade com Patrick Brey, que recebeu passe de Régis dentro da área e finalizou fraco, nas mãos de Douglas Borges.