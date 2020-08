Cruzeiro e América-RN caem na Copa do Brasil

O Cruzeiro deus adeus à Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), após empatar em 1 a 1 com o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Maior vencedor do torneio, com seis campeonatos, a equipe Celeste perdeu o jogo de ida com o CRB por 2 a 0 em Belo Horizonte, e acabou desclassificada no placar agregado.

ACABOUUUU, NAÇÃO!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ESTAMOS NA QUARTA FASE DA COPA DO BRASIL!!!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

É TUDO NOSSO! GALO, EU TE AMO! ❤️ pic.twitter.com/6SAY3StIl4 — CRB (@CRBoficial) August 26, 2020

No outro confronto da competição nesta tarde, o Juventude-RS levou a vaga na disputa de pênaltis (5 a 3) diante do América-RN. Gaúchos e alagoanos seguem para a quarta fase da competição, além de embolsarem R$ 2 milhões, cada, como prêmio da CBF pela classificação.

Comandado por Enderson Moreira, os mineiros saíram na frente com um gol de Giovanni aos 45 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Galo da Praia empatou aos 18 com Léo Gamalho. O atacante aproveitou um escorregão do zagueiro Léo e mandou para as redes do goleiro Fábio. O camisa 9 do CRB marcou o 15º gol na temporada e já ganhou o apelido de Ibrahimovic do Nordeste. O jogo teve 21 minutos de acréscimos, em virtude de uma paralisação para dar atendimento médico ao jogador do CRB Igor, que, após um choque de cabeça, precisou ser levado de ambulância a um hospital. Após a eliminação, o Cabuloso volta a se concentrar no clássico contra o América-MG, pela Série B, no próximo sábado (29), às 19h, no Mineirão.

No outro jogo da tarde, na Arena das Dunas, em Natal, América-RN e Juventude empataram em 1 a 1 no tempo normal. Como o primeiro jogo, no Sul, também terminou empatado em 2 a 2, a vaga saiu nas penalidades máximas. Melhor para os gaúchos, que estavam com os pés mais calibrados e acertaram todas as cinco cobranças, enquanto o time potiguar acertou o gol apenas três vezes.

JUVENTUDE NA PRÓXIMA FASE DA @CopadoBrasil!!!! É O JU ?? Foto: Gabriel Leite/Universidade do Esporte pic.twitter.com/q9OuNL3Jg2 — E.C. Juventude (@ECJuventude) August 26, 2020

Veja a tabela atualizada da Copa do Brasil.