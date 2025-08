Cruzeiro domina Botafogo no Nilton Santos e retoma liderança provisória do Brasileirão

Em uma noite de futebol no Nilton Santos, o Cruzeiro surpreendeu o Botafogo e conquistou uma vitória imponente por 2 a 0, reassumindo a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira, que chegou ao Rio precisando de uma reação, exibiu um domínio tático e soube aproveitar as falhas defensivas do adversário para repetir o feito do ano passado, vencendo o Alvinegro em seus próprios domínios pela 18ª rodada da competição nacional.

Para o Botafogo, o resultado marca a primeira derrota sob o comando de Davide Ancelotti, que vinha de uma sequência de invencibilidade após empates com Vitória e Corinthians, e vitórias sobre Red Bull Bragantino e Sport.

Com os três pontos, o Cruzeiro alcança 37 unidades e aguarda o desfecho da partida entre Flamengo e Ceará, no Castelão, para confirmar sua permanência na ponta da tabela. O Rubro-Negro, com 36 pontos, entra em campo ainda neste domingo. Já o Glorioso, com a derrota, estaciona nos 26 pontos e cai para a sétima posição.

A agenda dos clubes segue intensa. Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo viaja para enfrentar o Fortaleza, no sábado, no Castelão, enquanto o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no domingo. Antes, porém, ambos terão compromissos pela Copa do Brasil: o Botafogo visita o Red Bull Bragantino na quarta-feira, às 19h (de Brasília), e o Cruzeiro encara o CRB na quinta-feira, às 21h, no Rei Pelé.

Cruzeiro letal e falhas decisivas

O início da partida foi marcado pela velocidade e pela iniciativa de ambas as equipes, mas o Cruzeiro se mostrou mais organizado e perigoso. Explorando a velocidade nos contra-ataques, a Raposa criou as primeiras chances claras com Kaio Jorge e William, que esbarraram em boas defesas do goleiro John. A pressão celeste logo se traduziu em gol. Aos 22 minutos, uma saída de bola errada de John foi crucial: a posse foi recuperada pelo Cruzeiro, e após cruzamento rasteiro de Kaiki, Christian se antecipou a Alex Telles para abrir o placar.

O Botafogo sentiu o impacto do gol, mas teve uma chance de ouro para o empate aos 31 minutos, quando um pênalti foi assinalado a seu favor. Contudo, a alegria alvinegra durou pouco. Após consulta ao VAR, a decisão foi corretamente anulada, para frustração da torcida e dos jogadores.

E a situação do Botafogo piorou ainda mais antes do intervalo. Aos 40 minutos, em um contra-ataque fulminante, Kaio Jorge protagonizou uma arrancada impressionante de quase 60 metros, deixando Barboza para trás. Chegando à linha de fundo, ele rolou para Matheus Pereira, que bateu de primeira para ampliar o placar para 2 a 0, levando o Cruzeiro para o vestiário com uma vantagem confortável.

Botafogo pressiona, mas sem efetividade

No segundo tempo, o Botafogo voltou com mais vontade e tentou diminuir o prejuízo. Savarino, em uma tentativa de bicicleta, parou em Cássio, e Barboza, de cabeça, também exigiu boa intervenção do goleiro cruzeirense. A chance mais clara, no entanto, veio novamente com Savarino, que recebeu um belo lançamento de Cuiabano e chutou com categoria, vendo a bola raspar a trave. A persistência botafoguense esbarrava na falta de sorte e na solidez da defesa adversária.

O Cruzeiro, por sua vez, soube administrar a vantagem, controlou o ritmo do jogo e, embora não tenha ampliado o marcador, garantiu uma vitória incontestável. O triunfo encerra um jejum de três jogos sem vencer da Raposa e a coloca novamente no topo do Brasileirão. Para o Botafogo, a noite fica marcada pelo fim de uma sequência de cinco jogos de invencibilidade no campeonato e pela queda de posição na tabela.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 0 X 2 Cruzeiro

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 03/08/2025

Hora: 16h (de Brasília)

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Allan e Joaquín Correa (BOT) e Christian e Kaiki Bruno (CRU)

Público: 35.126 pessoas

Gols: Christian (CRU) aos 22 minutos e Matheus Pereira (CRU) aos 40 minutos do 1° tempo

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio (David Ricardo), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Allan (Newton), Artur (Joaquín Correa), Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique), Matheus Pereira (Eduardo) e Wanderson (Marquinhos); Kaio Jorge (Lautaro Díaz). Técnico: Leonardo Jardim

Fonte: Esportes