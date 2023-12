Cruzeiro do Neymar: veja os looks das famosas no ‘Ney em Alto Mar’

Reprodução/Instagram Virginia Fonseca, Gabi Martins, Deolane Bezerra e Lívia Andrade estão entre as celebridades convidadas do cruzeiro do Neymar

Famosas como Gabi Martins, Deolane Bezerra e Lívia Andrade estão curtindo as férias no cruzeiro do Neymar. Pelas redes sociais, elas têm dividido com os fãs alguns de seus looks para desfrutar dos momentos de descontração em alto-mar. A seguir, nós listamos os nossos favoritos; confira!

Virginia Fonseca

Virginia deu o que falar desde que embarcou no ‘Ney em Alto Mar’, a começar pelo vestido que usou na primeira noite de festas no cruzeiro, na terça-feira (26). A influenciadora escolheu um vestidinho preto com recorte no abdômen, detalhes coloridos e fenda na saia curta. O mesmo figurino já havia sido usado por Deolane Bezerra em abril deste ano.





Deolane Bezerra

E por falar em Deolane Bezerra, a advogada é uma das convidadas do navio. Na tarde de quarta-feira (27), ela mostrou o figurino para tomar sol à beira da piscina. Deolane investiu em um biquíni branco de tricô, com detalhes em dourado e flor de cada lado do top. Para os pés, a escolha foi uma papete branca.





Gabi Martins

A cantora Gabi Martins arrasou ao eleger um conjuntinho branco com detalhes em flor e uma sandália de salto da mesma cor para a primeira noite no cruzeiro de Neymar.

Lívia Andrade

Lívia Andrade é outra famosa que está aproveitando o calor no navio. Nas redes sociais, a apresentadora surgiu na última quarta-feira (27) ostentando um look cor-de-rosa, composto por um body com recortes e uma minissaia franzida. A gata elevou a produção ao apostar em um tamanco colorido para os pés.





Flay

Também na quarta (27), Flay compartilhou alguns cliques toda produzida para o segundo dia de festas do ‘Ney em Alto Mar’. A cantora e ex-BBB apostou em um longo vestido branco, com recortes na altura do abdômen e transparência. Ela complementou o look com uma sandália de salto alto nude.





Gracyanne Barbosa

O cantor Belo é uma das atrações a se apresentar no navio e levou a mulher, Gracyanne Barbosa, e a cunhada, Giovanna Jacobina, com ele. A bordo do cruzeiro, Gracyanne tietou Neymar e registrou a cena pelo Instagram. Na imagem, ela usa um vestido marrom. Já nos pés, a musa fitness optou por uma papete de plataforma.

