Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio

O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao vencer o CRB por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com gols de Lucas Villalba e Carlos Eduardo, e uma defesa de pênalti crucial do goleiro Cássio, o Cabuloso avançou no torneio, deixando para trás a equipe alagoana.

A partida, válida pelo jogo de volta das oitavas de final, viu um Cruzeiro determinado a selar sua passagem. Após o empate no jogo de ida, a equipe mineira buscou o resultado desde os primeiros minutos. O primeiro gol veio aos 42 minutos da etapa inicial, em um lance de oportunismo: o zagueiro Lucas Villalba aproveitou um vacilo do goleiro Matheus Albino e, de cabeça, abriu o placar para o time visitante.

A emoção da partida se intensificou no segundo tempo. Aos 40 minutos, o CRB teve a chance de igualar o marcador em uma cobrança de pênalti. No entanto, o goleiro Cássio, em um momento decisivo, acertou o canto e fez uma defesa espetacular, frustrando o chute de Gegê e salvando a classificação cruzeirense. O lance foi um divisor de águas, garantindo a tranquilidade para os minutos finais.

Para selar a vitória e a vaga, Carlos Eduardo marcou o segundo gol do Cruzeiro já nos acréscimos, aos 50 minutos. Aproveitando mais uma falha da defesa do CRB, o jogador fez uma jogada individual e finalizou rasteiro, dando números finais ao confronto.

Com o resultado, o Cruzeiro agora aguarda o sorteio para as quartas de final, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para o CRB, a derrota marca a despedida da Copa do Brasil, e a equipe volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Galo será na terça-feira (12), contra o Athletic, novamente no Estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada. Já o Cruzeiro retorna aos gramados neste domingo (10), quando receberá o Santos no Mineirão, às 18h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão.

