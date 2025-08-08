Esportes
Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio
O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao vencer o CRB por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com gols de Lucas Villalba e Carlos Eduardo, e uma defesa de pênalti crucial do goleiro Cássio, o Cabuloso avançou no torneio, deixando para trás a equipe alagoana.
A partida, válida pelo jogo de volta das oitavas de final, viu um Cruzeiro determinado a selar sua passagem. Após o empate no jogo de ida, a equipe mineira buscou o resultado desde os primeiros minutos. O primeiro gol veio aos 42 minutos da etapa inicial, em um lance de oportunismo: o zagueiro Lucas Villalba aproveitou um vacilo do goleiro Matheus Albino e, de cabeça, abriu o placar para o time visitante.
A emoção da partida se intensificou no segundo tempo. Aos 40 minutos, o CRB teve a chance de igualar o marcador em uma cobrança de pênalti. No entanto, o goleiro Cássio, em um momento decisivo, acertou o canto e fez uma defesa espetacular, frustrando o chute de Gegê e salvando a classificação cruzeirense. O lance foi um divisor de águas, garantindo a tranquilidade para os minutos finais.
Para selar a vitória e a vaga, Carlos Eduardo marcou o segundo gol do Cruzeiro já nos acréscimos, aos 50 minutos. Aproveitando mais uma falha da defesa do CRB, o jogador fez uma jogada individual e finalizou rasteiro, dando números finais ao confronto.
Com o resultado, o Cruzeiro agora aguarda o sorteio para as quartas de final, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Para o CRB, a derrota marca a despedida da Copa do Brasil, e a equipe volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Galo será na terça-feira (12), contra o Athletic, novamente no Estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada. Já o Cruzeiro retorna aos gramados neste domingo (10), quando receberá o Santos no Mineirão, às 18h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão.
Fonte: Esportes
Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio
O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao...
Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil
Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final...
PF apura ocorrência em voo comercial
Brasília/DF. A Polícia Federal esclarece que, na noite desta quinta-feira (7/8), foi acionada para averiguar a informação de ameaça de...
Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 08 de agosto
Os leoninos são dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a...
PF investiga origem de mais de 140kg de ouro apreendidos pela PRF em ações distintas na Amazônia Legal
Boa Vista/RR e Altamira/PA. A Polícia Federal instaurou inquéritos policiais para apurar a origem de mais de 143 kg de...
PF deflagra operação contra garimpo ilegai em Roraima
Boa Vista/RR. Nesta quinta-feira (7/8), a Polícia Federal deflagrou a Operação Mantícora para cumprir mandado de busca e apreensão e...
Universal revela cartazes e bastidores de Wicked 2 com Ariana Grande e Cynthia Erivo
A Universal Pictures revelou nesta quarta-feira (6), os dois primeiros cartazes oficiais de Wicked Parte 2, com foco nas protagonistas...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Intervenção total na ponte sobre o Rio São Mateus na BR-101 tem nova data
Interdição acontecerá de segunda (18) a sexta-feira (22), sempre das 8h30 às 11h30 A Prefeitura de São Mateus informa à...
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Regional
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Estadual
Governo do Espírito Santo quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu
O Governo do Espírito Santo busca parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil)...
Governo anuncia novos investimentos para unidades básicas e lança rede de atenção à saúde bucal
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (07), os municípios contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS...
Mulheres do Café: agricultoras de Alegre participam de curso de poda do conilon
Nessa terça-feira (05), agricultoras do Assentamento Floresta, em Alegre, no sul do Espírito Santo, participaram de um curso prático sobre...
Nacional
VÍDEO | Caminhão é flagrado transportando casa inteira em rodovia
Vídeo registrado mostra casa de madeira sendo transportada sobre caminhão em rodovia no Paraná, sem autorização Um vídeo registrado no...
VÍDEO | Mulher tenta dar selinho em pitbull e acaba mordida nos lábios
Uma mulher ficou ferida nos lábios após tentar beijar um cão da raça Pitbull na boca. O animal, que estava...
Motociclista cai sobre capô após acidente e usa celular até chegada de socorro
O condutor teve uma fratura da perna e a passageira ficou com ferimentos na cabeça. Na manhã desta quinta-feira (7),...
Policial
4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha
Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia...
Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Boa Esperança
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em ação conjunta...
Polícia Civil prende suspeito de homicídio e uso de documento falso, em Ecoporanga
O trabalho investigativo da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, com...
ENTRETENIMENTO
Caio Castro posa ao lado da nova namorada, Vitória e celebra fase romântica: ‘RoloW’
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn....
Carol Peixinho exibe barrigão de grávida e se impressiona com tamanho: ‘Está linda’
Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho, de 40 anos, se surpreendeu com o tamanho da barriga na reta final da gestação....
Ex-bailarina do Faustão diz que “perdeu trabalhos” após posar nua: “Me arrependo”
Alessandra Batista foi capa da revista “Sexy” Uma das profissionais que integrou o balé do Domingão do Faustão, a publicitária Alessandra Batista contou...
POLÍTICA
Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal
Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir...
Iniciativa quer garantir identificação para autistas no âmbito estadual
O Projeto de Lei (PL) 332/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), busca garantir que pessoas com Transtorno do Espectro Autista...
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Esportes
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional7 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
São Mateus6 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
São Mateus4 dias ago
Jovem de São Mateus é preso por estupro virtual e induzir crianças ao suicídio
-
Regional5 dias ago
Mulher morre atropelada por carro no Norte do ES
-
Regional6 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Estadual7 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional7 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso
-
Variedades5 dias ago
Fernanda Campos é eleita a maior maria-chuteira do Brasil