Cruzeiro conquista vitória fora de casa e abre vantagem na semifinal do Mineiro

O Cruzeiro deu um passo importante rumo à final do Campeonato Mineiro ao vencer o Pouso Alegre por 2 a 1, neste sábado (21), no jogo de ida da semifinal, disputado fora de casa. A partida marcou a reestreia do atacante Bruno Rodrigues, ex-Palmeiras, que balançou as redes e foi um dos destaques do triunfo celeste.

Com o resultado, a Raposa leva uma confortável vantagem para o confronto de volta. O time mineiro pode até empatar no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, para carimbar sua vaga na grande decisão. O adversário na final será definido entre o vencedor do embate entre Atlético-MG e América-MG.

O jogo

O primeiro tempo do duelo foi amplamente dominado pelo Cruzeiro, que criou boas chances e chegou a ter um gol de Gerson anulado pela arbitragem devido a impedimento. Apesar do volume de jogo, as equipes foram para o intervalo com o placar inalterado.

A emoção e os gols ficaram reservados para a etapa complementar. Aos 18 minutos, o capitão Lucas Silva quebrou o zero do placar com um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. Aos 30 minutos, o Cruzeiro ampliou sua vantagem: William cruzou na área, a bola desviou na defesa do Pouso Alegre e sobrou limpa para Bruno Rodrigues, que, de cabeça, fez o segundo gol cruzeirense, coroando sua volta à equipe.

Contudo, o Pouso Alegre não se entregou e conseguiu diminuir a diferença. Aos 35 minutos, Lucas Villalba cometeu pênalti ao empurrar Gabriel Tota dentro da área. Na cobrança, Romarinho foi preciso e superou o goleiro Cássio, reacendendo as esperanças do time mandante. Apesar da pressão final, o Cruzeiro conseguiu segurar o resultado e garantir a vitória.

Próximos compromissos

Pouso Alegre agora terá a difícil missão de reverter o placar no Mineirão contra o Cruzeiro, na partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, marcada para o próximo sábado, 28 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília).

Cruzeiro terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe celeste enfrentará o Corinthians na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília), também no Mineirão, pela 4ª rodada da competição nacional.

FICHA TÉCNICA

Pouso Alegre 1 x 2 Cruzeiro Competição Campeonato Mineiro – Semifinal (ida) Local Estádio Manduzão, Pouso Alegre (MG) Data 21 de fevereiro de 2026 (sábado) Horário 18h30 (de Brasília) Gols Lucas Silva, aos 18′ do 2ºT (Cruzeiro)

Bruno Rodrigues, aos 30′ do 2ºT (Cruzeiro)

Romarinho, aos 43′ do 2ºT (Pouso Alegre) Cruzeiro Goleiro Cássio Defensores William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Meio-campistas Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Gerson Atacantes Matheus Pereira e Néiser Villareal Técnico Tite Pouso Alegre Goleiro Thiago Braga Defensores Vitor Araújo, Ryan, Xandão e Matheus Nunes Meio-campistas Magé, Pedro Arthur, Romário e Marcelo Cauã Atacantes Thiago Rubim e Gabriel Tota Técnico Danilo Gabriel

