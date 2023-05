Cruzeiro busca reabilitação no Brasileirão contra o Flamengo no Maracanã

O Cruzeiro prossegue, neste sábado, a disputa do Campeonato Brasileiro. Pela 8ª rodada, o time celeste entrará em campo, às 18h30, para enfrentar o Flamengo no estádio Maracanã. O time comandado por Pepa busca uma reação imediata após o tropeço para o Cuiabá na rodada passada e, neste compromisso fora de casa, contará com o apoio em peso da Nação Azul, que lotará o setor destinado aos visitantes no Maracanã.

A preparação do elenco celeste para o duelo contra o Flamengo teve início na quarta-feira. No primeiro dia, os atletas com minutagem superior a 45 minutos na partida contra o Cuiabá tiveram o foco dedicado a recuperação física. Já na quinta e na sexta-feira, o técnico Pepa trabalhou com todo o grupo e colocou em prática os ajustes táticos e técnicos visando a evolução da equipe para o novo compromisso do Brasileirão.

A semana contou também com um bom tempo dedicado ao estudo em vídeo, conforme os aspectos levantados pela comissão técnica e equipe de análise de desempenho. Além de uma palestra na quinta, os atletas também contaram com esse trabalho antes e depois do treino de campo desta sexta.

O time celeste teve uma notícia triste na quinta-feira, quando o meio-campista Ramiro sofreu uma grave lesão no joelho direito durante o treinamento. Na sequência do dia, o atleta passou por exames de imagem que confirmaram o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior e também uma lesão no menisco lateral. Ramiro passará por procedimento cirúrgico na próxima semana e já está sob os cuidados do Departamento de Saúde do Clube.

Por outro lado, o elenco teve o retorno do meio-campista Mateus Vital, recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Vital treinou com o grupo nos últimos três dias e volta a ficar à disposição do time celeste. O camisa 7 tinha atuado pela última vez na partida contra o Fluminense pela 5ª rodada do Brasileirão.

Já o volante Fernando Henrique, que foi submetido a uma cirurgia no menisco do joelho direito ainda no mês de janeiro, vem cumprindo a etapa de transição física nas últimas semanas. O meio-campista deu mais um passo na evolução da recuperação e participou de parte do treinamento juntamente com o grupo nos últimos três dias.

O lateral esquerdo Kaiki está a serviço da Seleção Brasileira. O ‘cria da Toca’ vem representando o Cruzeiro na Copa do Mundo Sub-20, disputada na Argentina. O Brasil soma três pontos em duas rodadas disputadas até o momento e, neste sábado, às 15h, enfrenta a Nigéria pela rodada decisiva da 1ª fase do Mundial.

NA HISTÓRIA: CRUZEIRO x FLAMENGO

Um dos clássicos do futebol brasileiro, Cruzeiro e Flamengo se aproximam da histórica marca de 100 confrontos entre si. Os clubes chegam para a partida deste sábado já com 97 duelos e um retrospecto extremamente equilibrado. O Cruzeiro soma 35 vitórias sobre o time carioca, sendo superado por apenas 1 vitória do adversário (36 no total). As equipes ainda ficaram no empate em 26 oportunidades.

Neste ano, o confronto entre Cruzeiro e Flamengo passará a ser centenário. O primeiro registro de um jogo entre os clubes descreve um empate por 3 a 3 em 23 de setembro de 1923. Palestra Itália à época, o recém novo clube de Minas estava em seu terceiro ano de vida e recebeu o adversário carioca para uma partida válida pela Taça 20 de Setembro, que marcava o festival de inauguração oficial do Estádio Barro Preto, primeira casa celeste. O jogo intenso com um empate recheado de gols foi um prenúncio dos grandes embates que aconteceriam pelas décadas seguintes.

Ao longo do tempo, Cruzeiro e Flamengo viveram alternâncias de domínio, que resultou no atual retrospecto bastante disputado. No século atual, o confronto ganhou um destaque especial pelas decisões de títulos da Copa do Brasil. Em 2003 e 2017, os clubes chegaram à final do torneio, e o Cruzeiro levou a melhor em ambas as finais, faturando o tetracampeonato e o pentacampeonato, respectivamente.

No Campeonato Brasileiro, considerando os duelos desde 1967, Cruzeiro e Flamengo conquistaram 24 vitórias, cada um, e empataram em 14 oportunidades.

