Cruzeiro bate o América-MG e se afasta do Z-4 da Série B

Vitória do Cruzeiro no clássico mineiro pela Série B do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (2), no Independência, a Raposa bateu o América-MG por 2 a 1, com gols de Rafael Sóbis e Manoel. Anderson Jesus balançou as redes para o Coelho. Com o resultado, a equipe do técnico Felipão se afasta um pouco do Z-4, aparecendo agora em 15º colocado, com 31 pontos. Já o time de Lisca segue na vice-liderança, com 44.

Raposa em vantagem no primeiro tempo no Independência. Na marca dos 12 minutos, Messias derrubou Potker na área. Pênalti para o Cruzeiro. Na cobrança, Rafael Sóbis bateu firme e abriu o placar em Belo Horizonte.

Já no segundo tempo, logo aos dois minutos, Machado cobrou escanteio fechado, Manoel, bem colocado, se antecipou à marcação e fez o segundo da Raposa.

Mas, aos 15, o América-MG voltou para o jogo: Anderson Jesus recebeu cruzamento, subiu mais que todos na área e, de cabeça, diminuiu para o Coelho.

Só que a reação do América-MG parou por aí. No fim, os jogadores do Cruzeiro comemoraram a 10ª vitória do time na Série B 2020.