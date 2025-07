Cruzeiro aplica goleada no Juventude e consolida liderança isolada do Brasileirão

O Cruzeiro reforçou sua posição de protagonista no Campeonato Brasileiro neste domingo ao golear o Juventude por 4 a 0, em um Mineirão completamente lotado. Com gols de Christian, Gabigol (duas vezes) e Carlos Eduardo, o “Cabuloso” não apenas garantiu mais três pontos, mas também se manteve firme na ponta da tabela, ampliando a distância para os adversários.

A vitória expressiva levou o Cruzeiro a 33 pontos, assegurando a liderança isolada da rodada, independentemente dos demais resultados. A equipe mineira ainda pode ver sua vantagem no topo da classificação ser ampliada, aguardando o desfecho do clássico entre Flamengo e Fluminense.

O Jogo

O início da partida no Mineirão foi marcado por um cenário de cautela. Apesar do fervor da torcida que lotou as arquibancadas, o Cruzeiro encontrou dificuldades para furar a bem postada defesa do Juventude nos primeiros minutos.

No entanto, à medida que o cronômetro avançava para o intervalo, os donos da casa ajustaram o posicionamento e intensificaram a pressão. Aos 38 minutos, o esforço foi recompensado: após cruzamento de Marquinhos, Kaio Jorge dominou e tentou uma bicicleta, mas Christian, atento à jogada, apareceu no meio do caminho para desviar a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para o Cruzeiro.

A segunda etapa trouxe um roteiro completamente diferente. Se no primeiro tempo o gol demorou a sair, o Cruzeiro voltou do vestiário com outra intensidade. Logo aos seis minutos, Kaio Jorge desceu pela direita e cruzou rasteiro para Gabigol, que, no segundo pau, bateu de primeira, no contrapé do goleiro, ampliando a vantagem celeste.

O domínio do Cruzeiro se consolidou aos 17 minutos. Após revisão do VAR, um pênalti foi marcado em favor do Cabuloso, com Marcos Paulo cometendo a infração em Kaio Jorge. Gabigol foi para a cobrança e não titubeou, deslocando o goleiro e fazendo a torcida cruzeirense explodir em festa no Mineirão.

Com a vantagem confortável, o Cruzeiro reduziu o ritmo e passou a administrar o placar. Contudo, nos acréscimos, ainda houve tempo para transformar a vitória em goleada. Após um cruzamento preciso da esquerda, Eduardo recebeu um passe de cabeça de Bolasie e completou para o fundo do gol, selando o placar de 4 a 0 e coroando uma atuação dominante.

Próximos Desafios

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), para um difícil confronto contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em Itaquera. Já o Juventude terá pela frente o São Paulo, na quinta-feira, às 19h, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 0 JUVENTUDE

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 20/07/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Christian, aos 38 do 1ºT, Gabigol, aos 6 e aos 17 do 2ºT, Carlos Eduardo, aos 47 do 2 ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Caíque, Marcos Paulo (Juventude); Bolasie (Cruzeiro)

CRUZEIRO: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva) (Walace) e Carlos Eduardo; Christian (Wanderson), Gabriel (Bolasie) e Marquinhos; Kaio Jorge (Matheus Pereira). Técnico: Leonardo Jardim.

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Hudson (Batalla), Caíque e Jadson; Mandaca (Alan Ruschel), Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Gilberto. Técnico: Claudio Tencatti.

