Crunchyroll dá 3 meses de Xbox Game Pass com assinatura Premium

Divulgação Crunchyroll e Xbox fazem promoção

Quem assinar o plano Premium da Crunchyroll agora recebe três meses de acesso ao Xbox Game Pass para PC (Windows 10), sem custo adicional. A oferta é válida para assinantes existentes e novos usuários que começam um teste gratuito na plataforma de streaming de animes – vale também para o Brasil, inclusive.

O Game Pass de PC, infelizmente, não dá acesso aos jogos de console, mas os catálogos são praticamente os mesmos. Além disso, na versão de PC o serviço também inclui os games do EA Play, sem precisar ser o Game Pass Ultimate.

A novidade foi divulgada pela Crunchyroll como parte de seus anúncios para o Virtual Crunchyroll Expo, evento promovido entre os dias 5 a 7 de agosto, com várias informações para os fãs de anime e que também gostam de assistir pelo catálogo do streaming.

Neste link preparado pela Crunchyroll a plataforma explica melhor como vai funcionar a nova parceria e o benefício para seus assinantes. A oferta é válida até 31 de outubro e o resgate do código do Game Pass deve ser feito até 30 de novembro. Além disso, é apenas um código por pessoa/assinante.

Crunchyroll tem mais de mil animes

A Crunchyroll é uma plataforma de streaming de animes que já está no Brasil há alguns anos. Eles contam com um catálogo de mais de mil títulos, entre lançamentos e clássicos. Com o Crunchyroll Premium, fãs podem escolher entre três planos que oferecem acesso a títulos transmissão simultânea, no mesmo dia da exibição do Japão, além de vários outros benefícios adicionais.

Séries populares, como Demon Slayer, My Hero Academia e Dragon Ball Super, podem ser assistidas por lá. Bem como filmes e até mesmo doramas.