CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança

Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles

Padrasto da menina de 5 anos assassinada em Itapetininga, no estado de São Paulo, Rodrigo Ribeiro Machado enviou áudio para o pai biológico da menina, falando que Maria Clara Aguirre Lisboa estava morta. As informações são do Correio 24 horas.

“Mano, você é surdo também, cara? Não me irrite não, parça. Já falei, parça. Não vou nem mais responder você, mano. Já falei, sua filha está morta, não existe mais, parça. Pare de ficar enchendo o saco, entendeu? Para de mandar mensagem, falou?”, alegou o padastro.

A morte da garota seria um motivo para não haver mais contato entre o pai e a mãe da criança.