Cropped e saia midi: 7 maneiras de apostar na combinação estilosa

Sabe quando você combina duas peças básicas e obtém um visual superestiloso sem muito esforço? Esse é o caso das composições com cropped top e saia midi , aquela com o comprimento abaixo do joelho. Ambas as roupas estão em alta no momento, garantindo mais delicadeza e um toque romântico à produção. Se sozinhas já são um arraso, imagina juntas.

Quem pensa que só há uma maneira possível de apostar nessa combinação está muito enganada. Separamos 7 variações do conjunto – que se adaptam a todos os gostos e estilos. Confira e escolha a sua agora mesmo!

Inspire-se nas combinações de cropped e saia midi no dia a dia

Conjuntinho

Os conjuntinhos são um clássico atemporal e estão ainda mais em alta na primavera/verão. A ideia de apostar na mesma estampa no cropped top e na saia midi fica simplesmente incrível.

Estampado

Utilizar apenas uma peça estampada no look de cropped top e saia midi traz um charme extra ao visual, sendo uma opção muito versátil. Para facilitar as combinações, a dica é sempre incluir uma peça em tons mais neutros na montagem.

Monocromático

Para as mulheres mais discretas, vale a pena investir em uma composição monocromática , que também é tendência pura! O visual fica sofisticado, mas sem perder a descontração. E, para “quebrar” a combinação certinha da mesma cor, você pode incluir um acessório diferente ou pequenos detalhes na própria roupa.

Saia justa

É comum encontrar a saia midi em versões mais soltinhas, que são a cara do calor, mas o modelo também fica lindo em cortes mais justos. A combinação com um cropped “larguinho” é super despojada e equilibra o visual, enquanto os tipos mais colados valorizam as curvas do corpo.

Jeans

Outra variação da saia midi que está bombando é no modelo jeans . O tecido faz qualquer look básico parecer mais elaborado e combina com todas as versões de cropped top possíveis. Ao apostar nessa peça versátil, você com certeza irá montar composições maravilhosas!

Botões

Os botões parecem pequenos detalhes, mas fazem toda a diferença na combinação de cropped top e saia midi. Você pode apostar em conjuntinhos que incluam o fecho em ambas as peças, deixando o visual mais chique, ou em apenas uma delas.

Mullet

O modelo de saia mullet , que tem a parte de trás maior do que a da frente, em comprimento midi, traz um certo romantismo ao visual. Para deixar o look ainda mais delicado, o truque é investir na tendência das mangas bufantes na hora de completar a composição. Se joga!

