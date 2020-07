Crocodilo arrasta garoto de 15 anos para dentro de rio; veja vídeo

“Barcos foram inseridos na operação de busca que continuou por quatro a cinco horas”, afirmou o corpo de bombeiros

Um crocodilo arrastou um garoto de 15 anos para dentro do rio Kharasrota, em Kendrapara, em Odisha, na Índia. Em um vídeo, é possível ver o animal e logo adiante o barco de salvamento do Corpo de Bombeiros local.

O infeliz incidente que terminou com o garoto chocantemente arrastado por um crocodilo ocorreu no dia 26 de julho. O corpo de bombeiros pescou o corpo de Rudra Behera depois de uma busca de mais de 4-5 horas no rio infestado de crocodilos.

“Os barcos foram inseridos na operação de busca que continuou por 4-5 horas”, disse Odisha, BB Tudu, Corpo de Bombeiros de Kendrapara,