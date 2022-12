Croácia vence Marrocos e conquista terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar

Não faltou vontade dos dois lados de campo, mas foi a Croácia quem terminou a Copa do Mundo no pódio. Na disputa pelo terceiro lugar, os croatas derrotaram o Marrocos por 2 a 1 no Estádio Internacional Khalifa e conquistaram a medalha de bronze. Os gols europeus foram marcados por Josko Gvadiol e Mislav Orsic. Achraf Dari descontou para os marroquinos.

Dias depois de lidarem com a decepção da queda na semifinal, Croácia e Marrocos aprenderam a limpar as feridas para batalhar pelo terceiro lugar. As duas equipes forama campo com formações bem modificadas, mas conseguiram marcar gols logo no começo da partida.

Aos 7 minutos, Josko Gvardiol completou bem uma grande jogada ensaiada para colocar a Croácia na frente. Menos de dois minutos depois, foi a vez de Achraf Dari aproveitar a indefinição da defesa croata em bola alçada à área e deixar tudo igual.

Pouco antes do intervalo, Mislav Orsic do Dínamo Zagreb fez um golaço. Aos 42 minutos, o atacante recebeu uma bola na ponta esquerda da área do Marrocos, bateu com categoria e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Yassine Bounou.

Esta foi apenas a segunda vitória da Croácia em 90 minutos nesta Copa do Mundo. Além do Marrocos, o time também superou o Canadá na fase de grupos. Com o triunfo, a Croácia ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

No Mundial de 1998, a seleção europeia também foi eliminada na semifinal e superou a Holanda na disputa pelo terceiro lugar. Contando o vice-campeonato na Rússia-2018, são três subidas ao pódio para o país palcânico.

O Marrocos, por sua vez, encerra a Copa do Mundo com a melhor campanha de um país africano na história da Copa do Mundo.

Momento-chave

Com o jogo empatado, coube a Marko Livaja criar uma oportunidade para o gol da Croácia. O atacante carregou a bola pelo meio e só rolou para Mislav Orsic. O chute de chapa fez curva e matou o goleiro Bono, que se esticou todo, mas teve que buscar a bola no fundo das redes. Aos 42 minutos, a Croácia voltava à frente do placar, com um golaço.

Número

Mesmo com a derrota, o Marrocos sai do Qatar com uma grande história para contar. A seleção ficou em quarto lugar e terminou o Mundial com a melhor colocação de um país africano em todos os tempos.

O que eles disseram

“Futebol faz as pessoas sonharem, especialmente as crianças. Nós permitimos que elas sonhassem, que mantivessem esse sonho vivo. Agora elas podem sonhar em ser jogadores e jogarem a Copa do Mundo. Isso não tem preço. Significa mais do que vencer qualquer partida. “

Walid Regragui, técnico do Marrocos

“Pode ser meu último jogo em uma Copa do Mundo, mas não posso falar nada. Mas claro, estou muito feliz com toda a minha carreira na Croácia. Ganhar duas medalhas é muito importante. Meu sonho era vencer a Copa, não aconteceu, mas estou muito feliz, confirmamos que a Croácia tem um grande tempo, com um futuro muito bom pela frente e temos que continuar.” Luka Modric, capitão da Croácia

craque do jogo

Um belo capítulo final para uma grande Copa do Mundo. No último jogo do seu primeiro Mundial, o zagueiro Josko Gvadiol abriu o placar para a Croácia, mostrou a firmeza de sempre na defesa e levou, além do bronze, o Budweiser Player of the Match.

Fonte: Agência Esporte