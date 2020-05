CRM-ES faz visita técnica ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

.

Durante essa semana representantes do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) estiveram no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para uma visita técnica. A unidade é referência no atendimento de pacientes suspeitos ou diagnosticados com o novo Coronavírus (Covid-19) e, em pouco tempo, mudou o seu perfil de atendimento, além de reestruturar seu espaço aumentando o número de leitos de tratamento intensivo.

A diretora técnica do hospital, médica infectologista Juliana Tavares, e alguns gestores da unidade, apresentaram aos conselheiros do CRM-ES parte das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e as mudanças que estão acontecendo no local. No setor de Urgência e Emergência, por exemplo, os representantes do CRM-ES viram a finalização dos próximos dez leitos de tratamento intensivo que serão entregues à população capixaba.

“Percebemos uma mudança rápida e adequada ao atual cenário de pandemia que estamos enfrentando. A unidade alterou o seu perfil e tem trabalhado dentro dos padrões exigidos pelas autoridades de saúde para essa situação de pandemia. Observamos a quantidade de leitos e equipamentos disponibilizados, além da paramentação dos profissionais com o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)”, destacou o conselheiro e coordenador do Comitê de Crise no Enfrentamento ao Coronavírus do CRM, Paulo Gouvêa.

Para a médica Juliana Tavares, a visita foi elucidativa e aproxima ainda mais a instituição do órgão de classe. “É importante para nós, profissionais da saúde, saber que o CRM está preocupado com a nossa saúde e com as condições de trabalho. Poder apresentar a unidade aos conselheiros é muito gratificante. Além do cuidado com os nossos profissionais, conseguimos também mostrar o nosso trabalho junto aos pacientes”, finalizou a diretora técnica do Hospital Dr. Jayme, Juliana Tavares.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes

[email protected]

Assessoria de Comunicação – Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Ravane Denadai

(27) 3331-7552/ 99274-5245

[email protected]