CRJs Novo Horizonte e Colatina comemoram um ano de funcionamento nesta semana

Os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) Novo Horizonte, na Serra, e Colatina, na cidade de mesmo nome, comemoram um ano de funcionamento nesta semana com diversas atividades culturais gratuitas nas comunidades de Novo Horizonte e de João Meneguelli, respectivamente.

Quadrilha, “correio elegante” e comidas típicas são as atrações do Arraiá das Juventudes na festa do CRJ Novo Horizonte, nesta sexta-feira (23), a partir das 17 horas.

Já no CRJ Colatina, acontece neste sábado (24) o Festival de Todes, que também estará no clima da festa junina, ou seja, comidas típicas, música, decoração e diversão. A comemoração começa a partir das 15 horas.

“Um belo trabalho está sendo desenvolvido nos CRJ nos municípios da Serra e Colatina. Isso porque o Governo do Estado acredita nas juventudes. Por isso, fez o maior investimento da história na implantação de 14 CRJs em dez cidades. Estamos fazendo a diferença nas comunidades do Programa Estado Presente, transformando vidas”, afirmou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Para o subsecretário de Políticas para as Juventudes (Subjuv), Jiberlandio Miranda, este é um momento muito especial para estes espaços. “Estamos comemorando 12 meses de impacto social na vida das Juventudes da Serra e de Colatina. Os CRJs são frutos de uma luta histórica das Juventudes. Onde elas brotam, se qualificando e garantido seus direitos. Nossas equipes estão preparadas para receber a todos e todas. Vida longa aos CRJs!”, disse.

Estado Presente



O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Dentro desse projeto, foram implantados 14 CRJs em todo o Estado. Mais informações em www.juventudes.es.gov.br.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES

Danielly Campos

(27) 3636-1330 e (27) 99231-5186

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES