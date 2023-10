CRJs do Governo do Estado recebem tablets para maior eficiência no trabalho

Os 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJs) do Governo do Estado receberam 196 tablets de última geração para modernizar e agilizar o trabalho prestado aos jovens das comunidades incluídas nos territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, em dez cidades capixabas. O investimento de mais de R$ 1 milhão é feito, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH).

A entrega aconteceu nesta terça-feira (17), no auditório do Palácio da Fonte Grande, no centro de Vitória. “Muitas atividades dos CRJs são comunitárias, fora do centro, e computadores fixos não suprem as necessidades desse trabalho. Este é um investimento importante que vai garantir uma eficiência no monitoramento e acompanhamento dessa política pública em dez municípios onde os CRJs estão em funcionamento. Esta é mais uma grande entrega do Governo do Estado para as juventudes”, afirmou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Os tablets são do modelo Samsung Galaxy Tab S9, que contam com câmeras, memória de 128 GB, cartões de memória, operam em 5G, bateria de longa duração (até 15 horas na reprodução de vídeos). Além disso, têm assistência técnica garantida

Os equipamentos serão usados pelas equipes dos CRJs nos trabalhos de mobilização dos jovens que acontecem fora do CRJ, e também em atividades internas, como a avaliação dos serviços prestados aos jovens para a produção de relatórios, facilitando a sistematização dos resultados da coleta de dados, e consequentemente a leitura desses dados pelas equipes.

Estado Presente

O Programa Estado Presente em Defesa da Vida é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência.

O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Dentro desse programa, foram implantados 14 CRJs em todo o Estado. Saiba mais em juventudes.es.gov.br.

Informações à Imprensa

Assessoria de Comunicação da SEDH

Simone Diniz

(27) 3134-1414 (27) 99309-4008

[email protected]



Assessoria de Comunicação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES

Danielly Campos

(27) 3636-1330 e (27) 99231-5186

[email protected]



Fonte: GOVERNO ES