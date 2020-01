Crivella quer armar Guarda Municipal do Rio ainda este ano

arrow-options Tânia Rêgo/Agência Brasil Declaração foi feita na manhã desta sexta-feira (24).

O prefeito Marcelo Crivella disse, na manhã desta sexta-feira, que pretende armar um grupamento da Guarda Municipal ainda este ano. Em discurso na Maternidade Municipal Paulino Werneck na Ilha do Governador, onde lançou a pedra fundamental para a reabertura da unidade que está fechada há 7 anos, o prefeito disse que esse grupo da Guarda poderá substituir policiais militares em áreas estratégicas, a exemplo do Pão de Açúcar. Segundo sua assessoria, esse foi um dos temas tratados durante encontro entre Crivella e o presidente Jair Bolsonaro no último dia 20

“Agora é pensar na Guarda. Se a Câmara aprovar (o projeto de lei enviado pela prefeitura para o Legislativo sobre o armamento da corporação). Na hora que a Guarda estiver armada, policiais militares não precisarão ficar ali no Pão de Açúcar, por exemplo, tomando conta de turistas, o que é muito importante. Poderão ser usados em áreas de risco da cidade”, comentou Crivella .

Em novembro, reportagem do GLOBO revelou que o município estudava como custear a formação e os novos equipamentos dos agentes, apesar de o assunto dividir a Câmara. A ideia é utilizar recursos federais do Fundo Nacional de Segurança Pública na compra das armas e até no treinamento dos guardas. A proposta deve voltar ao plenário da Câmara de Vereadores nesta quinta-feira.

A quantidade de agentes que poderão ser treinados a usarem armas letais ainda é uma incógnita, e por isso, não há uma previsão do valor necessário para capacitar cada guarda. O que já está sendo estudado é o curso de treinamento. Seriam 600 horas de aulas, sendo metade relacionada às armas, divididas em 30 disciplinas.

Ainda há o planejamento de, todos os anos, os agentes passarem por um curso intensivo de 80 horas para uma reciclagem. Caso o projeto seja aprovado, em um futuro, novos guardas-municipais já devem prestar o concurso público com a finalidade de usarem armas letais.

Estruturas das políciais para treinamento

Além de contar com recursos federais, a prefeitura pode ganhar um aliado caso consiga a aprovação do projeto que arma a Guarda Municipal. O governo do estado afirmou que “apoiará a formação de forças que aprimorem a segurança pública e fará o possível para auxiliar na melhor formação dos novos contingentes”.