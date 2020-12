Crivella deixa presídio de Benfica após determinação do STJ

Reprodução/Antagonista Crivella foi solto no início da noite desta quarta-feira

O prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella , deixou o presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense, por volta das 19h20 desta quarta-feira (23) para cumprir prisão domiciliar. O alvará foi expedido após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O político, preso na manhã de terça-feira (22), terá que usar tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de manter contato com terceiros, usar telefone, internet e sair de casa sem autorização.

O STJ já havia determinado, na noite de ontem, que Crivella fosse transferido para prisão em sua casa, na Barra da Tijuca. No entanto, o político seguiu preso, já que á que o desembargador plantonista Joaquim Domingos de Almeida Neto decidiu não assinar o alvará , e encaminhou a decisão para a relatora do processo que levou o prefeito à cadeia, Rosa Helena Macedo.

No início da noite de hoje, o STJ determinou a soltura “imediata” do prefeito do Rio . Após menos de uma hora, a desembargadora Rosa Helena Macedo assinou o alvará e Crivella deixou o presídio de Benfica, Zona Norte do Rio.