Reprodução/Instagram Crítica de tia a filhas de Gugu Liberato é exposta: ‘Onde foi parar a educação?’





O programa Balanço Geral, da Record TV, exibiu nesta terça-feira (31) e-mails trocados entre as gêmeas Marina e Sofia Liberato com a tia, Aparecida Liberato.





Nas declarações, as herdeiras pediram US$ 10 mil (aproximadamente R$51.821) para as despesas, como viagens, faculdade, funcionários e plano de saúde.

Aparecida se mostrou surpresa com a mensagem. “Todos os custos com criação e desenvolvimento de vocês estão sendo cobertos, como seu pai já fazia. Inclusive, fiquem tranquilas quanto à futura faculdade. A mesada de US$ 1.000 para cada uma, neste momento, é mais do que suficiente no dia a dia”, respondeu.

A tia das gêmeas ainda insinuou que as duas estavam sendo iludidas. “Fico triste por vocês estarem sendo iludidas. Acredito que vai passar essa fase e vocês irão amadurecer. Só penso aonde foi parar a educação que receberam do pai de vocês. Acordem! Contem comigo sempre”, concluiu.