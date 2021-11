Cristina Mortágua assume que viveu de aparência até falir: “Não vou roubar”

Reprodução/RecordTV Mortágua lembra como chegou à falência





Depois de chamar atenção nas redes sociais ao pedir ajuda financeira , Cristina Mortágua assumiu que vivia de aparência até o momento em que percebeu que faliu.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da RecordTV, a modelo, que fez muito sucesso na década de 90, com um padrão de vida cheio de glamour, assumiu que vendia objetos pessoais e suas roupas de grife para se manter.

“Só conseguia falar: eu perdi tudo, eu perdi tudo”, afirma. “Então, quando a minha chavinha virou, eu falei: ‘Cristina, acabou, você não tem dinheiro. Eu não vou roubar, então, eu vou pedir’”, disse Mortágua.

A ex de Edmundo atualmente mora em um pequeno apartamento no Rio de Janeiro cedido pela mãe. Na conversa, Mortágua assumiu que está enfrentando a depressão por causa da crise financeira e que por isso foi às redes sociais para pedir ajuda aos fãs.

Cristina Mortágua também falou da reaproximação do filho com o pai, o ex-jogador Edmundo. “Eu acho que foi a maior dor da minha vida, porque eu também fui rejeitada pelo meu pai, então, eu vivi a minha dor e a dor do meu filho”, completou em entrevista que vai ao ar no domingo (28).