Cristiano Ronaldo e Georgina curtem iate luxuoso com os filhos: ‘Meus 2 amores’

Georgina Rodriguez , esposa de Cristiano Ronaldo, abriu um álbum no Instagram, nesta terça-feira (10), com registros do verão europeu, entre eles um momento de lazer ao lado do craque, na piscina de um iate.

A influenciadora de 31 anos ainda mostrou vários cliques da embarcação de alto luxo na qual o casal e os cinco filhos curtem férias. “Recuperação com meus dois amores”, escreveu ela.

No campo de comentários, os seguidores esbanjaram elogios para o casal e até brincaram com a vida boa deles: “Mi reina vacacional”, escreveu uma. “O anel resolve minha vida e de mais 10 gerações minha…”, brincou uma seguidora que reparou no dedo da esposa do jogador. Confira cliques abaixo: