Crise Yanomami: número de voluntários cresceu 700% em um mês

Condisi-YY/Divulgação – 21.01.2023 Criança Yanomami recebe atendimento de equipe de Saúde

Nesta sexta-feira (27), o Ministério da Saúde divulgou que o número de voluntários dispostos a ajudar o povo Yanomami, que passa por uma crise humanitária, cresceu 700% de dezembro a janeiro.

Além disso, segundo a pasta, foram feitas mais de 33 mil inscrições voluntárias de profissionais da saúde para participar da F orça Nacional .

As inscrições estão abertas desde a última semana e estão aptos a participar profissionais de saúde, sejam do SUS , do serviço público ou da iniciativa privada, profissionais de hospitais filantrópicos ou profissionais de serviços privados que não prestam assistência ao SUS.

Apenas profissionais formados, graduados ou técnico de enfermagem registrados têm a entrada permitida. Residentes médicos e multiprofissionais também podem se inscrever, desde que devidamente certificados.

As passagens de locomoção do voluntário até missão são disponibilizadas pela Força Nacional. Além disso, são fornecidas diárias para o custeio com alimentação e estadia.

A grave crise na comunidade Yanomami também mobilizou a criação de campanhas de arrecadação de recursos e mantimentos. O iFood reforçou sua ação junto com as ONGs parceiras Central Única das Favelas (CUFA) e a Ação da Cidadania para arrecadar doações que serão destinadas aos indígenas.

Segundo o aplicativo de delivery, quem quiser contribuir pode fazer sua doação direto no aplicativo, de duas formas: através de doação no checkout — doar um valor fixo na hora de pagar o pedido — ou através do próprio perfil — fazer uma doação a qualquer momento, abrindo a aba “Perfil” e clicando em “Doações”.

Já a Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista aceitam alimentos não perecíveis e doações em dinheiro. Os recursos financeiros podem ser transferidos via pix, com a chave [email protected], ou pela campanha www.vakinha.com.br/3412341. Além disso, os mantimentos podem ser deixados nas sedes da Cufa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional