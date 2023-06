Crise no Hurb se agrava com volta de antigo CEO e atraso de salários

Divulgação João Ricardo Mendes volta a ser CEO do Hurb

O fundador do Hurb, João Ricardo Mendes, voltará ao comando da empresa depois do CEO Otávio Brissant ter renunciado ao cargo nesta segunda-feira (5). João havia deixado o cargo de CEO em abril, depois da divulgação de um vídeo seu xingando clientes da empresa .

O desafio do CEO que reassume o cargo será equilibrar as contas da empresa. Depois de demitir 40% dos seus funcionários , o Hurb está tendo dificuldades de pagar os salários dos que ficaram. De acordo com a coluna Capital, do jornal O Globo, os trabalhadores receberam na noite desta terça-feira (6) um comunicado interno afirmando que os salários vão atrasar em três dias e serão divididos em duas parcelas.

A empresa, que já estava em crise, viu piora quando a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) decidiu, no fim de maio, suspender a venda de pacotes flexíveis pela Hurb. Na modalidade, os clientes compram viagens sem data certa – essa era a maior fonte de receita do Hurb e também o tipo de pacote que mais deixava clientes na mão.

Além disso, a Latam suspendeu, na última semana, a emissão de novas passagens para o Hurb, além de ter entrdo na Justiça para cobrar um dívida milionária da empresa.

Sem poder vender novos pacotes flexíveis e com mais dificuldade de alocar clientes em voos, o Hurb pode não conseguir manter seu compromisso com os consumidores.

No fim de maio, a empresa havia anunciado um plano de ação para garantir que todos os clientes que já compraram pacotes viajassem. “Os clientes que adquiriram pacotes com a companhia vão viajar”, prometeu o então CEO Otávio Brissant.

Fonte: Economia