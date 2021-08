Reprodução Crise no Afeganistão: Confusão em aeroporto de Cabul deixa ao menos 5 mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram, nesta segunda-feira (16), durante um tumulto no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, enquanto soldados americanos faziam a segurança do local para acelerar a retirada de seu pessoal diplomático.

Segundo testemunhas, centenas de afegãos foram para o aeroporto em busca de voos de fuga, um dia após o Talibã retomar o poder no país após 20 anos da invasão americana.

Ainda não está claro quem são as vítimas, mas um funcionário do governo americano disse à Reuters que soldados do país atiraram para o alto para tentar conter pessoas que tentavam embarcar à força em voos militares exclusivos para americanos.

Caos no país

Todos os voos comerciais do Afeganistão foram cancelados no Aeroporto Internacional Hamid Karzai e, na noite de domingo (15), os americanos anunciaram que assumiriam o controle do tráfego áereo.

Na noite de domingo, mais de 60 países emitiram um comunicado conjunto pedindo que os afegãos e cidadãos de outros países que queiram deixar o país possam poder fazê-lo sem impedimentos.

Entenda

Em uma ofensiva que começou há duas semanas, o Talibã avançou sobre Cabul e anunciou ter tomado o palácio presidencial depois da fuga do presidente pró-Ocidente, Ashraf Ghani. O grupo fundamentalista recuperou o poder no país da Ásia Central duas décadas depois de ser derrubado na invasão americana de 2001, quando foi acusado de dar abrigo a Osama bin Laden.

O Talibã reassumiu, desta maneira, a posição de força que tinha antes da chegada dos americanos ao território, coincidindo com a iminente saída dos mesmos, após 20 anos.