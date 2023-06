Crise? Fernando Alonso irá vender sua Ferrari Enzo por R$ 20 milhões

Divulgação Casa de leilão postou rara imagem de Alonso com a Enzo

Fernando Alonso não dirige para a Ferrari na Fórmula 1 desde o fim de 2014, mas pelas ruas da Europa, o espanhol ainda guia esportivos italianos. Entretanto, irá se desfazer da sua rara Ferrari Enzo em breve.

Uma Ferrari Enzo por si só já atrairia olhares em qualquer evento, mas além de ser propriedade do bi-campeão de Fórmula 1 , a unidade também é a primeira que saiu dos portões de Maranello .

Segundo a casa de leilões Monaco Car Auctions , o lance inicial está na casa dos 3 milhões de euros (R$ 15,9 milhões), mas a Ferrari está avaliada em até 5,5 milhões de Euros (R$ 29,2 milhões). Se for vendida pelo preço máximo estipulado, a Enzo de Alonso seria a unidade mais cara do esportivo italiano .

Divulgação Interior em camurça preta é um dos destaques da unidade

A Enzo é considerada a sucessora da Ferrari F50 , e foi criada para homenagear Enzo Ferrari, o fundador da Scuderia. Produzida entre 2002 e 2004, teve produção limitada em 400 unidades , e além de Alonso, Michael Schumacher também já teve uma Enzo, mas a do alemão foi presente da fabricante italiana.

O esportivo é equipado com um propulsor V12 de 6.0 litros e 660 cv de potência e 67 kgfm de torque , o câmbio é automatizado derivado da Fórmula 1. Com isso, a velocidade máxima é de 250 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos.

A unidade sob propriedade de Alonso conta com 4.800 km no hodômetro , e passou por uma grande manutenção recentemente, segundo a casa de leilão. Não há muitos detalhes sobre o modelo como, lista de proprietários, nem por quanto tempo o espanhol é dono da unidade. Entretanto, o veículo será entregue com um certificado da Ferrari de que o veículo é a primeira Enzo produzida .

Após vender sua Ferrari, Alonso não ficará a pé. Além de uma La Ferrari , o espanhol ganhou da Aston Martin, sua equipe na Fórmula 1 a partir deste ano, um DBX 707 . A variante 707 é a mais bruta do primeiro SUV da tradicional marca britânica, e debaixo do capô abriga um V8 de 4 litros , com 707 cv de potência e 91,7 kgfm de torque , suficientes para levar o SUV de 3 toneladas de zero a 100 km/h em 3,3 segundos.

Além da Enzo de Alonso, o leilão irá contar com modelos muito mais em conta, como a Ferrari 550 Maranello , com lance inicial na casa de 80 mil euros (R$ 425,5 mil), uma 458 Italia de competição, cotada a partir de 280 mil euros ( R$ 1.4 milhão), mas também há itens mais em conta como um manual do proprietário da Ferrari 365 GTC/4, ofertado a partir de 120 euros (R$ 637).

Fonte: Carros