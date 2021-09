Crise entre os Poderes ameaça aumento do Bolsa Família; entenda

O Antagonista Presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, fez discurso duro após ameaças de Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal (STF), Luiz Fux, reagiu às ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro dizendo que a Corte não toleraria ameças e poderia enquadrá-lo em crime de responsabilidade caso não cumprisse decisão da Justiça.

Por trás do atrito está a discussão do aumento do Bolsa Família, já que Fux também é presidente do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), responsável direto pela negociação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos precatórios, vista como única saída para o aumento do Bolsa Família.

Para 2022, por exemplo, o limite a ser pago seria R$ 39,9 bilhões, de um total de R$ 89,1 bilhões previstos para o ano.

Nos bastidores, comenta-se que não há clima para negociação entre Bolsonaro e o Judiciário para encontrar uma saída para o impasse, com isso, o aumento prometido de 50% no programa que passaria a se chamar Auxílio Brasil pode ser menor, ou mesmo nem acontecer.

O aumento do Bolsa Família para R$ 300 é visto pelo Planalto como crucial para melhorar a popularidade do presidente e catapultá-lo nas intenções de voto em 2022.