Fernanda Capelli Criptomoedas na prática: manual para quem quer investir em dinheiro virtual

Investir em bitcoin ou dinheiro virtual já é algo casual no mundo dos investimentos. No entanto, há várias pessoas que se interessam e querem investir em criptomoedas mas não sabem como.

Termos técnicos das operações em criptoativos , como: mineração ou blockchain podem assustar alguns investidores.

Pensando nisso, este manual serve para aqueles que almejam se aventurar nesse mercado repleto de tecnologia, oportunidade de faturamento, que têm cada vez mais alcançado o sucesso no cenário financeiro mundial.

O que é criptomoeda?

A criptomoeda é um tipo de dinheiro 100% digital. Portanto, ela é diferente de todas as moedas comuns. Dessa forma, ela não é emitida ou controlada por nenhum órgão governamental. Mesmo assim, as moedas virtuais são completamente seguras, assim como as registradas.

Sendo assim, elas são registradas em um sistema chamado blockchain. Ele funciona como um “livro-caixa”, que registra em ordem cronológica as operações além de proteger os dados armazenados nas transações e impedir que elas sejam alteradas ou excluídas.

Vale lembrar que assim como o dinheiro físico, as criptomoedas servem para pagamentos, troca e reserva de qualquer quantia.

