Crioterapia: benefícios e cuidados para utilizar a banheira de gelo

Reprodução/Instagram Cauã Reymond é um dos adeptos da crioterapia

Ficar imerso em uma banheira com gelo todos os dias, por pelo menos 3 minutos, parece loucura, mas é um tratamento muito utilizado por atletas, para tratar lesões, e que agora tem ganhado cada vez mais adeptos. Um deles, é o ator Cauã Reymond, de 42 anos, que utiliza a técnica como um auxílio para tratar inflamações do corpo e melhorar a qualidade do sono.

De acordo com um Relatório Nacional de Estatísticas de Saúde do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, estima-se que ocorram anualmente 8,6 milhões de lesões desportivas. Por isso, a prática é muito utilizada por atletas em todo o mundo.

O fato é que o uso do frio como tratamento também conquistou famosos como Lady Gaga, Justin Bieber, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que utilizam a crioterapia como um aliado na saúde.

Pedro Castro, fundador da SnowGo, startup que busca facilitar a compra do gelo com entrega via delivery, o número de adeptos da banheira de gelo tem aumentado e, por consequência, vem impactando positivamente o seu negócio.

“Para 2023, a meta é faturar cerca de R$1,5 milhão. Com a popularização da técnica, tivemos um aumento na procura por gelo com esse objetivo. A estimativa deste serviço no delivery permanecerá em alta em 2023. Para isso, vamos continuar investindo em logística e experiência ao cliente”, destacou.

Castro também se rendeu à experiência e, hoje, utiliza o método uma vez por semana, incluindo em suas rotinas de pós-treino e preparação para maratonas esportivas. “Para quem olha de fora parece loucura uma pessoa suportar ficar mais de um minuto imerso em uma banheira de gelo. Entretanto, quando você encara o desafio e mantém o controle da respiração e foco mental, se torna um momento de relaxamento”, explica.

O que é crioterapia?

A crioterapia é uma técnica terapêutica muito utilizada por pessoas que buscam melhorar a saúde mental, aumentar a performance em atividades esportivas, tratar e prevenir lesões, entre outros benefícios.

A prática consiste basicamente na aplicação de frio no local, diminuindo sintomas como inchaço e vermelhidão, e aumento de bem-estar. A baixa temperatura causa respostas hormonais fisiológicas, liberando adrenalina, noradrenalina e endorfinas.

Para que serve?

O resfriamento do corpo promove a vasoconstrição, diminuindo o fluxo sanguíneo e a permeabilidade das células e o edema. A crioterapia é conhecida por ser usada na recuperação muscular após atividades físicas intensas, como por exemplo:

Lesões musculares (entorses, pancadas ou manchas roxas na pele);

Lesões ortopédicas ( tornozelo, joelho ou coluna);

Inflamação dos músculos e das articulações;

Aumentar a performance no trabalho e/ou realização de atividades esportivas;

Dores musculares.

Além de auxiliar no tratamento de lesões musculares, o resfriamento do corpo também começou a ser utilizado em tratamentos estéticos. Através do uso de aparelhos específicos, combate a gordura localizada, celulite e a flacidez.

Outra vertente menos conhecida no Brasil, é o uso de banhos gelados e imersão em banheiras para auxiliar no tratamento da saúde mental. A liberação de hormônios como a adrenalina, noradrenalina e endorfinas durante a imersão em água gelada pode causar um efeito positivo naqueles que sofrem de transtornos do humor, como ansiedade e depressão.

Diferentes pesquisas relatam que a imersão na banheira de gelo foi realmente eficaz no tratamento de curto prazo para depressão. Inúmeros estudos, em diferentes países, já revelaram essas vantagens e, no mais recente, pesquisadores da Holanda descobriram que pessoas adeptas do banho frio tinham menos probabilidade de faltar ao trabalho por motivos de doenças se comparado àqueles que tomam banho quente.

