Cringe! Usuários do Twitter batem recorde no uso de emojis

Unsplash/Markus Winkler Emojis são muito usados no Twitter

Apesar de o pessoal da geração Z achar cringe , o uso de emojis nunca foi tão grande na história do Twitter . Uma pesquisa realizada pelo site Emojipedia mostrou que a cada cinco tuítes, um deles contém pelo menos um emoji. Esse número tem subido ano após ano, já que era de um a cada seis tuítes em 2019 e um a cada dez em 2014.

Para chegar a esses números, a equipe da Emojipedia, com auxílio de inteligência artificial , analisou mais de 6,7 bilhões de tuítes de dez anos de dados globais do Twitter, que foram mapeados mês a mês. Em 2021, até o momento, mais de um quinto de todos os tweets continham ao menos um dos mais de 3.500 emojis disponíveis, continuando uma tendência que vem desde o final de 2020.

Esses números correspondem a 20,69% dos tuítes publicados neste ano contendo pelo menos um emoji. Isso significa que julho de 2021 está a caminho de ser o mês com a maior proporção de uso de emojis na história do Twitter, que foi inaugurado em julho de 2006.

Você viu?

Emojis sazonais

As pesquisas são realizadas duas vezes ao ano, em julho e dezembro, com uma tendência que tem se repetido desde 2018, que é o uso de emojis no mês de julho sempre sendo muito maior do que o número usado no mês de dezembro anterior.

Segundo a Emojipedia, existem usos sazonais de emojis, com o início do ano sendo um período de “calmaria”. Eles atribuem isso à queda no uso de emojis em relação ao Natal, quando são usados o Papai Noel e Árvores de Natal, e a véspera do réveillon, quando são usadas figuras relacionadas a festas, como fogos de artifício.

No próximo dia 17 de julho, a Emojipedia celebra o Dia Mundial do Emoji , que deve premiar o Emoji do Ano. Para votar, basta acessar o site do Emoji Awards e escolher o seu preferido nas categorias Novo Emoji Mais Popular, Emoji Mais Antecipado e Maior Emoji de 2021.