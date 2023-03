Criminosos vendem motos roubadas no ES na internet: saiba como identificar e denunciar

Em 2022, 21 veículos foram roubados por dia no Espírito Santo.

Em 2022, 21 veículos foram roubados por dia no Espírito Santo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Mas além da insegurança, muitas vítimas ainda precisam lidar com outro problema: criminosos anunciam as motos roubadas na internet como se fossem veículos de origem legal.

Foi o que aconteceu com o estudante Douglas Duarte dos Santos. Dias depois de ter a moto roubada em Cariacica, na Grande Vitória, ele encontrou o veículo sendo vendido na internet por R$ 2.500.

“Eu fiquei indignado pela situação. E pelo fato ter acontecido, porque eu estava dentro do PA de Alto Lage e levaram a minha moto. Com segurança, com videomonitramento, levaram a minha moto. Acho que ninguém imagina que isso ia acontecer”, contou o estudante.

Ele chegou a trocar mensagem com o anunciante se passando por comprador, que ofereceu a moto dele e até apresentou outras para Douglas comprar.

“Atrasou toda a minha vida, porque agora eu tenho que andar de ônibus, tenho que me alimentar fora. Coisas que eu fazia com a minha moto, hoje eu já não estou fazendo mais, infelizmente. Sou mais uma vítima desse ladrão, que continua anunciando nas redes sociais, disse Douglas.

Tive a moto roubada: o que fazer?

Em casos como esse, a orientação é para que a vítima faça um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Depois, ela deve ir até a delegacia de furtos e roubos, que vai investigar o crime.

Se o dono encontrar o veículo sendo vendido na internet, a Polícia Civil alerta para que o dono não se arrisque marcando para encontrar com o anunciante.

“Eu sugiro que a pessoa seja encaminhada aqui para a delegacia de roubos e furtos de veículos, mostre o anúncio, faça um print no celular, para que a gente faça um levantamento e inicie as investigações”, orientou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Como saber se o anuncio é de uma moto roubada?

Quem compra pela internet também precisa ficar atento. No caso do Douglas, a moto estava sendo anunciada sem documento, sem as chaves, e por um valor bem abaixo da média, indícios de que poderia ser produto de crime.

O delegado também explicou sobre outras informações importantes que precisam ser analisadas antes de fazer a compra pela internet:

A documentação do veículo anunciado deve estar registrada no nome do anunciante

Pelo chat da plataforma de anúncio, peça a placa do veículo

Pela placa, consulte o preço do veículo na tabela Fipe e desconfie se o preço do anúncio estiver muito abaixo