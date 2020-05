Criminosos são presos pela Polícia Federal em São Mateus

Policiais Federais prenderam em flagrante na última segunda-feira, (18), três homens que faziam encaminhamento de substâncias entorpecentes através dos Correios no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

O esquema criminoso foi descoberto em parceria com a Área de Segurança dos Correios.

Foram apreendidos aproximadamente 3 quilos de substância semelhante a maconha e uma pistola calibre 6.35 carregada.

Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus e irão responder a diversos crimes, além de porte ilegal de arma.