Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Linhares

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quarta-feira (10), transportando uma arma de fogo e munições.

Agentes do Núcleo de Operações Especializada (NOE) da PRF realizavam fiscalização no KM-171, BR-101, próximo ao pedágio de Aracruz/ES, quando foi abordado um veículo L200/Triton, com dois ocupantes.

Ao revistarem o interior do veículo foi localizada, no console central, uma pistola Taurus PT58, calibre 380, municiada com 19 cartuchos.

O condutor e o passageiro, juntamente com o armamento e as munições, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Linhares/ES.