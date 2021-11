Criminosos invadem casa e matam adolescente na frente do pai no ES

O assassinato aconteceu na frente do pai do jovem, que ainda lutou contra os criminosos na tentativa de salvar o filho.

De acordo com a ocorrência registrada na Polícia Civil, por volta das 22 horas, dois criminosos arrombaram a porta da casa procurando por Deivid. Os homens acharam o jovem dentro do quarto e o mataram usando arma calibre 12.

O pai do adolescente, de 56 anos, contou à polícia que Deivid ainda estava deitado na cama quando foi surpreendido pelos dois homens, que disseram ser policiais.

Depois atirar contra o jovem, os criminosos foram embora e o pai saiu gritando pela rua pedindo socorro. No entanto, Deivid já havia morrido.

Segundo o pai, no momento em que lutou com os assassinos, o carregador da arma caiu no chão. Por esse motivo, os criminosos não conseguiram atirar contra ele também.

Vizinhos contam que a família mora na casa onde o crime ocorreu há cerca de três meses. O pai de Deivid montou um comércio de frutas, verduras e legumes na varanda do imóvel. O jovem ajudava o pai e não costumava sair de casa.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares.

(*G1)