Criminoso agride ex-companheira, paga R$ 3 mil de fiança e é solto

Reprodução/TV Bahia Mulher foi agredida pelo ex-companheiro em recepção de hotel onde trabalha, na Bahia

Um criminoso – que agrediu a ex-companheira covardemente com socos no hotel onde ela trabalho, em Porto Seguro (BA) – foi preso, pagou uma fiança R$ 3 mil e agora está livre nas ruas. A violência aconteceu no último domingo (6) e foi registrada por câmeras de segurança de segurança.

As imagens mostra que o agressor invadiu a recepção e, sem falar nada, começou a dar socos na vítima , que tentou se defender. Ela levou 11 socos no total. Em seguida, o agressor saiu andando do local.

A identidade da vítima e do criminoso não foram divulgadas. Segundo informado pelo G1, a delegada Camila Kruschewsky, que investiga o crime, o casal está separado há um ano. Em depoimento, o agressor teria dito que bateu na ex-companheira porque não aceita o envolvimento dela com outro homem.