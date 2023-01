Crimes fiscais: organização de Trump é multada em US$ 1,6 milhões

Flickr Organização do ex-presidente dos EUA terá de pagar multa de US$ 1,6 mi

A Organização Trump foi condenada a pagar uma multa de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,1 milhões) por 17 crimes fiscais, incluindo fraude, associação criminosa e falsificação de documentos empresariais, anunciou justiça de Nova York nesta sexta-feira (13).

O valor é o dobro dos impostos que foram evadidos por ex-diretores e chega cerca de um mês depois de um tribunal da cidade considerar a holding culpada dos crimes. Nem o ex-presidente Donald Trump, nem seus filhos mais velhos foram citados no processo.

O procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, afirmou que “enquanto corporações não podem ser mandadas para a prisão, essa condenação serve como um lembrete para as empresas e seus executivos que você não pode fraudar impostos e seguir adiante”.





O anúncio vem três dias depois da justiça de Nova York condenar o ex-diretor financeiro da Organização Trump Allen Weisselberg por 15 crimes fiscais cometidos durante os 40 anos em que atuou na empresa. Como ele fez um acordo judicial, terá que cumprir uma pena de apenas cinco meses e uma multa de US$ 2 milhões.

Weisselberg, por anos, lançou despesas pessoais como contábeis e evadiu cerca de US$ 900 mil em impostos ao receber carros de luxo e apartamentos em leasing e pagar caras escolas aos seus filhos.

