Criciúma vence Cuiabá, quebra tabu e embala na Série B

O Criciúma segue firme em sua arrancada na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (29/7), o Tigre superou o Cuiabá por 1 a 0 em casa, conquistando sua quarta vitória consecutiva na competição. O triunfo, que encerrou um tabu histórico de nunca ter vencido o Dourado, consolidou a equipe catarinense na briga pelo G-4.

O gol da vitória tricolor saiu dos pés de Jhonata Robert, aos 16 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou um passe de Felipinho para balançar as redes, para a festa da torcida presente no Heriberto Hülse. Com o resultado pela 19ª e última rodada do turno, o Criciúma chegou aos 29 pontos e assumiu a sexta colocação na tabela. Do outro lado, o Cuiabá, que contava com 28 pontos, caiu para a sétima posição.

Domínio do Tigre e Reação Dourada

A partida teve um primeiro tempo dominado pelo Criciúma, que demonstrou maior ímpeto ofensivo e buscou mais o gol. Foram seis finalizações do time de Eduardo Baptista contra nenhuma do Cuiabá, comandado por Guto Ferreira. Além do gol de Jhonata Robert, a primeira etapa foi marcada por um pênalti anulado para o Dourado e duas tentativas perigosas de Marcinho, que quase ampliaram para o Tigre.

Na etapa final, o jogo ganhou em intensidade e oportunidades para ambos os lados. O Cuiabá voltou com mais agressividade e, antes do primeiro minuto, Carlos Alberto desperdiçou a melhor chance da equipe ao chutar por cima do gol após uma bela jogada individual. Alisson Safira também lamentou um erro crucial. Pelo Criciúma, Juninho e Matheus Trindade também tiveram momentos de perigo, que levantaram as arquibancadas. Ao apito final, a torcida carvoeira pôde celebrar mais uma importante vitória.

Agenda Cheia e Descanso Estratégico

Apesar da euforia, o Criciúma não terá muito tempo para comemorar. O time já volta a campo na próxima sexta-feira (1/8), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Operário-PR no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 20ª rodada da Série B.

Já o Cuiabá terá um respiro maior para se reorganizar. O Dourado só retorna aos gramados na segunda-feira (4/8), também às 21h30 (de Brasília), para receber o Volta Redonda na Arena Pantanal, marcando a abertura do returno para a equipe mato-grossense.

