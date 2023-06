Crianças são esfaqueadas por um homem em parque da França

Reprodução: redes sociais – 08/06/2023 Ataque em parque da França

Na França, quatro crianças e um adulto foram esfaqueados em um parque na cidade de Annecy, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo as testemunhas, pelo menos uma das vítimas estava em um carrinho de bebê.

A polícia local prendeu o autor do ataque. Segundo a agência Reuters o agressor é um refugiado sírio, sem identidade revelada até o momento. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que o estado de saúde das vítimas é grave.

Em atualização…

Fonte: Internacional